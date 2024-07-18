Рафаэль БАНДЕЙРА: «Наша команда заслуженно победила»

Защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра прокомментировал победу в товарищеском матче против загребского «Динамо» (2:0).

– Рафа, поздравляем с победой. Какой получилась игра?

– Наша команда играла неплохо и заслуженно победила. Сейчас мы играем на фоне нагрузок, но, тем не менее, сумели продемонстрировать хороший футбол, и получить положительный результат.

– Как оценишь игру загребского «Динамо»?

– Это довольно опытный соперник, который регулярно играет в еврокубках: Лига Чемпионов, Лига Европы. Очень хорошая команда, которая в этом году также сыграет в Лиге Чемпионов. Матчи против таких сильных команд идут «Кривбассу» только на пользу. На фоне таких соперников мы можем увидеть свой уровень и к чему нужно стремиться.

– Как ты себя чувствуешь физически сейчас и как проходят сборы?

– Да, сборы довольно интенсивные. Но мы должны много работать, чтобы хорошо подготовиться к важному сезону. Поэтому все хорошо.