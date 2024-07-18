Всемирно известный бренд сделал оригинальный подарок чемпионке Уимблдона
Компания LEGO подарила Барборе Крейчиковой копию трофея
Победительница Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова во время общения с болельщиками в социальных сетях перед четвертьфиналом с Аленой Остапенко упомянула, что любит конструировать модели из LEGO.
После завершения турнира чешское представительство компании сделало Барборе подарок в виде копии трофея, ракетки, а также фигурки игрока.
«Еще одна копия Уимблдонского трофея, а также фигурка и ракетка, сделанные на заказ. Теперь я чувствую себя по-настоящему особенной! Огромное спасибо за прекрасную встречу и подарки», – написала теннисистка в инстаграме.
Отметим, что первая ракетка мира Ига Свёнтек является амбассадором LEGO в Польше.
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