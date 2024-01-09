ФОТО. Свёнтек стала амбассадором компании LEGO в Польше

Первая ракетка мира Ига Свёнтек объявила, что стала стала амбассадором LEGO в Польше.

«Я знаю, как много вы говорили об этом и думали, что я и эта компания – отличная пара. И вот оно! С сегодняшнего дня я являюсь амбассадором бренда LEGO в Польше, а это значит: в моей жизни станет еще больше деталей LEGO. Я уверена, что мне будет очень весело продолжать использовать LEGO в своей работе в области психологической подготовки, но что не менее важно: вместе с брендом LEGO мы будем делиться с вами нашей страстью, творчеством и просто весельем, давая возможность новому поколению играть с LEGO и менять мир», – написала теннисистка.

Ранее Свёнтек рассказывала, что собирает LEGO, чтобы расслабиться и отвлечься от мыслей о теннисе.