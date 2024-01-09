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09 января 2024, 12:58 | Обновлено 09 января 2024, 12:59
209
0

ФОТО. Свёнтек стала амбассадором компании LEGO в Польше

Первая ракетка мира будет сотрудничать с еще одной известной компанией

09 января 2024, 12:58 | Обновлено 09 января 2024, 12:59
209
0
ФОТО. Свёнтек стала амбассадором компании LEGO в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек объявила, что стала стала амбассадором LEGO в Польше.

«Я знаю, как много вы говорили об этом и думали, что я и эта компания – отличная пара. И вот оно! С сегодняшнего дня я являюсь амбассадором бренда LEGO в Польше, а это значит: в моей жизни станет еще больше деталей LEGO. Я уверена, что мне будет очень весело продолжать использовать LEGO в своей работе в области психологической подготовки, но что не менее важно: вместе с брендом LEGO мы будем делиться с вами нашей страстью, творчеством и просто весельем, давая возможность новому поколению играть с LEGO и менять мир», – написала теннисистка.

Ранее Свёнтек рассказывала, что собирает LEGO, чтобы расслабиться и отвлечься от мыслей о теннисе.

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Ига Свёнтек фото lifestyle
Источник Instagram
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