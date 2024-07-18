Известный рэпер поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне

Американский рэпер Трэвис Скотт поздравил испанца Карлоса Алькараса с выигрышем четвертого титула Grand Slam.

Американский рэпер выложил фотографию теннисиста с пресс-конференции после победы на Уимблдоне-2024 в сторис инстаграма и написал: «Поздравляю, брат. Будущее уже наступило».

Отметим, что Алькарас второй год подряд обыграл Новака Джоковича в финале Уимблдонского турнира.

Алькарас – четвертый в Открытой Эре, который выиграл четыре титула Grand Slam в возрасте 21 года и младше. Ранее такое удавалось Матсу Виландеру, Бьорну Боргу и Борису Беккеру.