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Уимблдон
18 июля 2024, 10:16 | Обновлено 18 июля 2024, 10:44
129
1

Известный рэпер поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне

Трэвис Скотт уверен, что будущее тенниса наступило

18 июля 2024, 10:16 | Обновлено 18 июля 2024, 10:44
129
1
Известный рэпер поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Американский рэпер Трэвис Скотт поздравил испанца Карлоса Алькараса с выигрышем четвертого титула Grand Slam.

Американский рэпер выложил фотографию теннисиста с пресс-конференции после победы на Уимблдоне-2024 в сторис инстаграма и написал: «Поздравляю, брат. Будущее уже наступило».

Отметим, что Алькарас второй год подряд обыграл Новака Джоковича в финале Уимблдонского турнира.

Алькарас – четвертый в Открытой Эре, который выиграл четыре титула Grand Slam в возрасте 21 года и младше. Ранее такое удавалось Матсу Виландеру, Бьорну Боргу и Борису Беккеру.

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: Instagram
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