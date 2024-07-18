«Ребята получили повестки». Колесник пояснил, почему Дружба снялась с ПЛ

Бывший нападающий мировской «Дружбы» Даниил Колесник объяснил, почему команда отказалась от участия в следующем розыгрыше Первой лиги:

«Насколько мне известно, некоторые ребята получили повестки. Руководство клуба не нашло решения этого вопроса, поэтому было принято решение снять «Дружбу». У нас была возрастная команда, ребята призывного возраста. Сказали, что не могут обеспечить бронирование ребятам, и всех поблагодарили за сотрудничество».

В сезоне 2023/24 «Дружба» выиграла Вторую лигу и получила право на повышение в Первую.