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  4. «Ребята получили повестки». Колесник пояснил, почему Дружба снялась с ПЛ
Украина. Первая лига
18 июля 2024, 09:43 |
483
3

«Ребята получили повестки». Колесник пояснил, почему Дружба снялась с ПЛ

Клуб из Мировки не мог обеспечить футболистам бронирование

18 июля 2024, 09:43 |
483
3
«Ребята получили повестки». Колесник пояснил, почему Дружба снялась с ПЛ
ФК Дружба

Бывший нападающий мировской «Дружбы» Даниил Колесник объяснил, почему команда отказалась от участия в следующем розыгрыше Первой лиги:

«Насколько мне известно, некоторые ребята получили повестки. Руководство клуба не нашло решения этого вопроса, поэтому было принято решение снять «Дружбу». У нас была возрастная команда, ребята призывного возраста. Сказали, что не могут обеспечить бронирование ребятам, и всех поблагодарили за сотрудничество».

В сезоне 2023/24 «Дружба» выиграла Вторую лигу и получила право на повышение в Первую.

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Даниил Колесник Дружба Мировка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата мобилизация российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Чекаю моменту, коли за відмову отримання повістки будуть просто на місці розстрілювати.
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