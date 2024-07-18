Европейский клуб с украинцем в составе близок к банкротству

Французский «Бордо», в котором играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко, близок к банкротству, сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, владельцу клуба Жерару Лопесу необходимо покрыть дефицит в 40 миллионов евро, но сделать он это не в состоянии.

Отмечается, что игроков, которые сейчас находятся на сборах в Испании, уже предупредили о текущей ситуации в клубе.

В сезоне 2023/24 «Бордо» занял 12-е место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 50 очков в 38 матчах второго дивизиона Франции.