Франция18 июля 2024, 07:25 |
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Европейский клуб с украинцем в составе близок к банкротству
«Бордо» Даниила Игнатенко вскоре может прекратить свое существование
18 июля 2024, 07:25 |
1327
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Французский «Бордо», в котором играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко, близок к банкротству, сообщает издание Foot Mercato.
По информации источника, владельцу клуба Жерару Лопесу необходимо покрыть дефицит в 40 миллионов евро, но сделать он это не в состоянии.
Отмечается, что игроков, которые сейчас находятся на сборах в Испании, уже предупредили о текущей ситуации в клубе.
В сезоне 2023/24 «Бордо» занял 12-е место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 50 очков в 38 матчах второго дивизиона Франции.
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