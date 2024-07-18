Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Европейский клуб с украинцем в составе близок к банкротству
Франция
18 июля 2024, 07:25 |
1327
0

Европейский клуб с украинцем в составе близок к банкротству

«Бордо» Даниила Игнатенко вскоре может прекратить свое существование

18 июля 2024, 07:25 |
1327
0
Европейский клуб с украинцем в составе близок к банкротству
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Французский «Бордо», в котором играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко, близок к банкротству, сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, владельцу клуба Жерару Лопесу необходимо покрыть дефицит в 40 миллионов евро, но сделать он это не в состоянии.

Отмечается, что игроков, которые сейчас находятся на сборах в Испании, уже предупредили о текущей ситуации в клубе.

В сезоне 2023/24 «Бордо» занял 12-е место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 50 очков в 38 матчах второго дивизиона Франции.

По теме:
Мать Мбаппе подтвердила вероятность суда с ПСЖ. Известна сумма тяжбы
Днепр-1 хочет избежать ликвидации. Клуб может вернуться во Второй лиге
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Бордо Даниил Игнатенко Лига 2 (Франция) чемпионат Франции по футболу ликвидация снятие с чемпионата банкротство Жерар Лопес
Дмитро Вербинський Источник: Footmercato
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смогли без Месси и Кривцова. Интер Майами обыграл Торонто
Футбол | 18 июля 2024, 04:42 1
Смогли без Месси и Кривцова. Интер Майами обыграл Торонто
Смогли без Месси и Кривцова. Интер Майами обыграл Торонто

Флоридцы стали лидерами сезона в МЛС

ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину
Бокс | 17 июля 2024, 13:20 0
ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину
ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину

Украинец возобновил тренировки

ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне
Война | 17.07.2024, 19:11
ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне
ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне
Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Футбол | 18.07.2024, 01:11
Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Футбол | 17.07.2024, 17:32
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
17.07.2024, 01:35 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
17.07.2024, 08:00 22
Футбол
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
17.07.2024, 13:49 1
Волейбол
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
16.07.2024, 19:40 3
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
16.07.2024, 19:24 11
Футбол
Голы Корсун и Кравчук. Женская сборная Украины переиграла Хорватию
Голы Корсун и Кравчук. Женская сборная Украины переиграла Хорватию
16.07.2024, 21:58 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем