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  4. Николай МИХАЙЛЕНКО: «Мы должны не подвергаться влиянию соперника»
Футбол
18 июля 2024, 11:18 |
130
0

Николай МИХАЙЛЕНКО: «Мы должны не подвергаться влиянию соперника»

Полузащитник олимпийской сборной Украины поделился ожиданиями от матча против Парагвая

18 июля 2024, 11:18 |
130
0
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Мы должны не подвергаться влиянию соперника»
УАФ

Полузащитник олимпийской сборной Украины Николай Михайленко поделился ожиданиями от товарищеского матча против Парагвая U-23:

«Мы разобрали спарринг с Египтом, проанализировали те ошибки, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допускать подобных в дальнейших матчах. Относительно следующего соперника, сборной Парагвая, то могу сказать, что это неплохая латиноамериканская команда. В ее составе – бойцы, поэтому будет много борьбы. Впрочем, мы должны не поддаваться влиянию соперника, а сосредоточиться на своей игре. А вообще интересно сыграть с представителем другого континента».

Матч Украина U-23 – Парагвай U-23 состоится 18 июля в 19:00 по киевскому времени.

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Николай Михайленко товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 сборная Панамы по футболу U-23
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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