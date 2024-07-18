Николай МИХАЙЛЕНКО: «Мы должны не подвергаться влиянию соперника»

Полузащитник олимпийской сборной Украины Николай Михайленко поделился ожиданиями от товарищеского матча против Парагвая U-23:

«Мы разобрали спарринг с Египтом, проанализировали те ошибки, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допускать подобных в дальнейших матчах. Относительно следующего соперника, сборной Парагвая, то могу сказать, что это неплохая латиноамериканская команда. В ее составе – бойцы, поэтому будет много борьбы. Впрочем, мы должны не поддаваться влиянию соперника, а сосредоточиться на своей игре. А вообще интересно сыграть с представителем другого континента».

Матч Украина U-23 – Парагвай U-23 состоится 18 июля в 19:00 по киевскому времени.