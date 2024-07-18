Юлия Стародубцева – Магали Кемпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

Во втором раунде украинка сразится против Магали Кемпен из Бельгии (№462 WTA). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лусией Кортес Льоркой (№385 WTA) или Александрой Еалой (№155 WTA).

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