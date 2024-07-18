ITF18 июля 2024, 10:53 |
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Юлия Стародубцева – Магали Кемпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Витории
18 июля 2024, 10:53 |
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18 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.
Во втором раунде украинка сразится против Магали Кемпен из Бельгии (№462 WTA). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Лусией Кортес Льоркой (№385 WTA) или Александрой Еалой (№155 WTA).
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