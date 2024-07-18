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  4. Юлия Стародубцева – Магали Кемпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
18 июля 2024, 10:53 |
110
0

Юлия Стародубцева – Магали Кемпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Витории

18 июля 2024, 10:53 |
110
0
Юлия Стародубцева – Магали Кемпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

18 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

Во втором раунде украинка сразится против Магали Кемпен из Бельгии (№462 WTA). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лусией Кортес Льоркой (№385 WTA) или Александрой Еалой (№155 WTA).

📺 Видеотрансляция

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева ITF Витория
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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