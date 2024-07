Впервые в истории. Сборная Аргентины получила интересную нашивку

15 июля состоялся финал копа Америка 2024, где Аргентина обыграла Колумбию 1:0

Это стал 4-й интернациональный трофей за последние 3 года. Раннее «альбиселесте» выигрывали: копа Америка 2021, Финалиссима 2022, чемпионат мира 2022 и закрыла этот список копа Америка 2024.

В честь этого сборная Аргентина сделал специальную нашивку, с которой будет играть ближайшие матчи.

Ранее сообщалось, что Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании.

The 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐚𝐦 in the World 🌟🇦🇷 pic.twitter.com/zMFdIHwefU