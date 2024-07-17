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  4. Впервые в истории. Сборная Аргентины получила интересную нашивку
Аргентина
17 июля 2024, 16:24 |
532
0

Впервые в истории. Сборная Аргентины получила интересную нашивку

На футболках сборной «альбиселесте» будут изображены 4 трофея

17 июля 2024, 16:24 |
532
0
Впервые в истории. Сборная Аргентины получила интересную нашивку
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины

15 июля состоялся финал копа Америка 2024, где Аргентина обыграла Колумбию 1:0

Это стал 4-й интернациональный трофей за последние 3 года. Раннее «альбиселесте» выигрывали: копа Америка 2021, Финалиссима 2022, чемпионат мира 2022 и закрыла этот список копа Америка 2024.

В честь этого сборная Аргентина сделал специальную нашивку, с которой будет играть ближайшие матчи.

Ранее сообщалось, что Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании.

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сборная Аргентины по футболу Копа Америка
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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