Не станет легендой. Известный украинский тренер вынес приговор Ямалу

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением относительно юного испанского вингера Ламина Ямала:

«Ямал однозначно был лучшим правым вингером Евро-2024. Благодаря его усилиям Испания вышла в финал. Он много себя проявлял в ответственных играх. Плюс на него легла большая нагрузка – он самый молодой игрок в истории Евро. Но Ямал почти во всех играх был на ведущих ролях. Немцы за ним просто охотились, но не могли поймать. Это показывает, что у парня есть характер.

Вижу ли я в нем второго Месси? Вряд ли Ямал станет легендой футбола. Он будет знаковым игроком, где-то в первой десятке лучших игроков мира, но не номером 1. У Ямала нет уникальных качеств, все в меру».

Ранее УЕФА признал Ламина Ямала лучшим молодым футболистом Евро-2024.