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Испания
16 июля 2024, 10:31 | Обновлено 16 июля 2024, 10:59
309
0

Одноклубник Лунина оценил свои шансы на завоевание Золотого мяча

Дани Карвахаль – о значимости топового индивидуального приза

16 июля 2024, 10:31 | Обновлено 16 июля 2024, 10:59
309
0
Одноклубник Лунина оценил свои шансы на завоевание Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о Золотом мяче.

«Мне бы хотелось, чтобы Золотой мяч выиграл испанский футболист. Наш футбол давно заслуживает этого. Надеюсь, что это произойдет. Я бы мог быть в числе претендентов не только из-за титулов в этом сезоне, но и за свою игру. Но сейчас не думаю об этом», – признался 32-летний Карвахаль.

Даниэль Карвахаль, как известно, в 2024 году выиграл со сборной Испании чемпионат Европы, а с «Реалом» победил в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

Ранее защитник Бельгии назвал обладателя Золотого мяча 2024.

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сборная Испании по футболу Дани Карвахаль Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: ESPN
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