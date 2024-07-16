Одноклубник Лунина оценил свои шансы на завоевание Золотого мяча
Дани Карвахаль – о значимости топового индивидуального приза
Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о Золотом мяче.
«Мне бы хотелось, чтобы Золотой мяч выиграл испанский футболист. Наш футбол давно заслуживает этого. Надеюсь, что это произойдет. Я бы мог быть в числе претендентов не только из-за титулов в этом сезоне, но и за свою игру. Но сейчас не думаю об этом», – признался 32-летний Карвахаль.
Даниэль Карвахаль, как известно, в 2024 году выиграл со сборной Испании чемпионат Европы, а с «Реалом» победил в Лиге чемпионов и Ла Лиге.
Ранее защитник Бельгии назвал обладателя Золотого мяча 2024.
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