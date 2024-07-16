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  4. «Даже Мудрик лучше». Федорчук назвал главные разочарования Евро-2024
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 12:25 |
1610
0

«Даже Мудрик лучше». Федорчук назвал главные разочарования Евро-2024

Известный украинский тренер не оценил игру Федерико Кьезы

16 июля 2024, 12:25 |
1610
0
«Даже Мудрик лучше». Федорчук назвал главные разочарования Евро-2024
Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук назвал главные разочарования Евро-2024:

«Больше всего меня разочаровали сборные Италии, Бельгии и Украины. У итальянцев проблемы были еще год назад, и они не смогли их решить. У Бельгии очень много хороших футболистов, но они так ничего и не выиграли. Де Брюйне будет очень трудно держать марку, сейчас он выглядит не топовым футболистом, как и Лукаку.

Сборная Украины готовилась к турниру последние два месяца, и как можно было Реброву не угадать с составом на игру с Румынией? Это показывает, что тренерский штаб не знал состояние собственных игроков. После первого тура пошла ротация и игра Украины улучшилась.

Что касается игроков, то меня разочаровал Мбаппе. Как-то несерьезно он сыграл. Казалось, вот-вот должен набрать, но так и не набрал. Постоянно нервничал. Также Кьеза сыграл очень слабо. Даже Мудрик выглядел интереснее и играл более интеллектуально».

Ранее Олег Федорчук назвал лучшего тренера Евро-2024.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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