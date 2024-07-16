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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 10:20 | Обновлено 16 июля 2024, 12:05
5499
4

Не станет легендой. Известный украинский тренер оценил перспективы Ямала

Олег Федорчук считает, что у юного испанца нет уникальных качеств

16 июля 2024, 10:20 | Обновлено 16 июля 2024, 12:05
5499
4
Не станет легендой. Известный украинский тренер оценил перспективы Ямала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением относительно юного испанского вингера Ламина Ямала:

«Ямал однозначно был лучшим правым вингером Евро-2024. Благодаря его усилиям Испания вышла в финал. Он много себя проявлял в ответственных играх. Плюс на него легла большая нагрузка – он самый молодой игрок в истории Евро. Но Ямал почти во всех играх был на ведущих ролях. Немцы за ним просто охотились, но не могли поймать. Это показывает, что у парня есть характер.

Вижу ли я в нем второго Месси? Вряд ли Ямал станет легендой футбола. Он будет знаковым игроком, где-то в первой десятке лучших игроков мира, но не номером 1. У Ямала нет уникальных качеств, все в меру».

Ранее УЕФА признал Ламина Ямала лучшим молодым футболистом Евро-2024.

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Ламин Ямал Евро-2024 Олег Федорчук
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Богдан Харух
Виніс вирок Ямалу...з вами конкурувати в клікбейтних заголовках можуть лише п0rn0сайти...поділився суперечливою тезою, оцінив перспективи, дав суб'єктивну оцінку, спробував передбачити майбутнє..ми ж не в печерському суді....виніс вирок...сміх, та й годі)
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+3
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vitaha33
Перекладу, він не Мессі і не Роналду, але дуже класний гравець. Кейс Неймара
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-1
FootFun1
А кто такой Федорчук и чего он добился, чтобы кому-то оценку давать?
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-1
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