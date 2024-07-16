Черноморец подпишет экс-игрока сборной Украины. Он не нужен Шахтеру
Кроме Ивана Петряка, к одесситам должны присоединиться Даниил Удод и Богдан Билошевский
16 июля к тренировкам одесского «Черноморца» должны присоединиться 3 футболиста: защитник «Шахтера» Даниил Удод, вингер «горняков» Иван Петряк и экс-полузащитник «Александрии» Богдан Билошевский. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, игроков донецкого клуба «моряки» могут подписать на правах аренды. Трансфер Богдана Билошевского состоится на правах свободного агента.
Во второй половине сезона 2023/24 Иван Петряк на правах аренды провел 8 матчей за «Полесье», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (5 матчей) в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» может арендовать 7 игроков юношеской команды «Шахтера».
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