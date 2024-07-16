Федорчук нашел схожесть между Блохиным и тренером Испании. Что именно?
Известный украинский тренер восхищается работой Луиса де ла Фуэнте
Известный украинский тренер Олег Федорчук назвал лучшего коуча Евро-2024:
«Луис де ла Фуэнте. Он продемонстрировал большую волю, взяв полкоманды из не элитных клубов и выиграл с ними Евро. Базовая команда Испании - «Атлетик» Бильбао. Можете себе представить? Это мне напомнило, когда Блохин сделал «Днепр» базовой командой для Украины и она вышла на чемпионат мира.
Кроме этого, де ла Фуэнте показал тактическую гибкость. Испания впервые не гналась за контролем мяча, из-за чего было сложнее соперникам. «Фурия Роха» играла очень рационально, в отдельные моменты напоминая мне, как раньше играла Италия».
Ранее Олег Федорчук вынес приговор Ламину Ямалу.
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