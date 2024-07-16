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  4. Федорчук нашел схожесть между Блохиным и тренером Испании. Что именно?
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 10:58 |
389
1

Федорчук нашел схожесть между Блохиным и тренером Испании. Что именно?

Известный украинский тренер восхищается работой Луиса де ла Фуэнте

16 июля 2024, 10:58 |
389
1
Федорчук нашел схожесть между Блохиным и тренером Испании. Что именно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Известный украинский тренер Олег Федорчук назвал лучшего коуча Евро-2024:

«Луис де ла Фуэнте. Он продемонстрировал большую волю, взяв полкоманды из не элитных клубов и выиграл с ними Евро. Базовая команда Испании - «Атлетик» Бильбао. Можете себе представить? Это мне напомнило, когда Блохин сделал «Днепр» базовой командой для Украины и она вышла на чемпионат мира.

Кроме этого, де ла Фуэнте показал тактическую гибкость. Испания впервые не гналась за контролем мяча, из-за чего было сложнее соперникам. «Фурия Роха» играла очень рационально, в отдельные моменты напоминая мне, как раньше играла Италия».

Ранее Олег Федорчук вынес приговор Ламину Ямалу.

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Олег Федорчук Луис де ла Фуэнте Олег Блохин сборная Украины по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Богдан Харух
спільне? річна зарплата за тренерську діяльність
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