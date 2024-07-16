ФОТО. Мбаппе подписал контракт с Реалом и показал футболку с номером
Килиан официально стал игроком мадридского клуба
Звездный французский футболист Килиан Мбаппе официально стал игроком «Реала».
Во вторник 25-летний нападающий подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года на официальной церемонии вместе с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.
После этого Мбаппе сделал совместное фото с Пересом, показав футболку с девятым номером.
Презентация Килиана состоится сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ранее сообщалось, что все 80 тысяч билетов на презентацию были распроданы всего спустя два часа после поступления в продажу.
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