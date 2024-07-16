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Испания
16 июля 2024, 12:51 | Обновлено 16 июля 2024, 12:57
1480
0

ФОТО. Мбаппе подписал контракт с Реалом и показал футболку с номером

Килиан официально стал игроком мадридского клуба

16 июля 2024, 12:51 | Обновлено 16 июля 2024, 12:57
1480
0
ФОТО. Мбаппе подписал контракт с Реалом и показал футболку с номером
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный французский футболист Килиан Мбаппе официально стал игроком «Реала».

Во вторник 25-летний нападающий подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года на официальной церемонии вместе с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

После этого Мбаппе сделал совместное фото с Пересом, показав футболку с девятым номером.

Презентация Килиана состоится сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что все 80 тысяч билетов на презентацию были распроданы всего спустя два часа после поступления в продажу.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига игровой номер Килиан Мбаппе
Владимир Клепач Источник: Marca
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