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Испания
10 июля 2024, 19:07 | Обновлено 10 июля 2024, 19:31
1869
2

ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал игровой номер Мбаппе

Француз будет выступать под 9-м номером

10 июля 2024, 19:07 | Обновлено 10 июля 2024, 19:31
1869
2
ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал игровой номер Мбаппе
УЕФА. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» официально сообщил о том, что звездный новичок команды Килиан Мбаппе будет выступать за клуб под 9-м номером.

Также «Реал» сообщил о ряде изменений в игровых номерах других игроков команды. Эдуардо Камавинга вместо 12-го номера будет выступать под 6-м. Орельен Тчуамени сменил 18-й номер на 14-й, Арда Гюлер отказался от 24-го номера ради 15-го, а Федерико Вальверде, который выступал под 15-м номером, взял себе №8, который освободился после завершения карьеры Тони Крооса.

Ранее «Реал» назвал дату официальной презентации Мбаппе в качестве игрока команды.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга Арда Гюлер Орельен Тчуамени Федерико Вальверде
Олег Дидух Источник: ФК Реал Мадрид
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Barry
Так, под десятым или под девятым номером? Определитесь.
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CheMP
Фигу, Озил, Лука Модрич, Зеедорф и Фернандо Йерро прих...ели от такой инфы)
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