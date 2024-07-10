ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал игровой номер Мбаппе

Мадридский «Реал» официально сообщил о том, что звездный новичок команды Килиан Мбаппе будет выступать за клуб под 9-м номером.

Также «Реал» сообщил о ряде изменений в игровых номерах других игроков команды. Эдуардо Камавинга вместо 12-го номера будет выступать под 6-м. Орельен Тчуамени сменил 18-й номер на 14-й, Арда Гюлер отказался от 24-го номера ради 15-го, а Федерико Вальверде, который выступал под 15-м номером, взял себе №8, который освободился после завершения карьеры Тони Крооса.

Ранее «Реал» назвал дату официальной презентации Мбаппе в качестве игрока команды.