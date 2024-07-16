Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Американский гигант успешно вернулся в ATP-тур после операции
ATP
16 июля 2024, 12:13 |
144
0

Американский гигант успешно вернулся в ATP-тур после операции

Рейлли Опелка победно стартовал в Ньюпорте

16 июля 2024, 12:13 |
144
0
Американский гигант успешно вернулся в ATP-тур после операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейлли Опелка

Американский теннисист Рейлли Опелка успешно вернулся на корт после операции на кисти.

В первом круге травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте победил француза Констана Лестьенна – 6:1, 2:6, 7:6(2).

Отметим, что Опелка последний раз играл на уровне ATP в августе 2022-го. После этого он перенес операцию на бедре.

Во втором круге в Ньюпорте американский гигант с ростом 2,11 м сыграет с еще одним французом Адрианом Маннарино.

По теме:
Титул Снигур, финалы Байндл и Стародубцевой, скандал в Будапеште
Маннарино взял трофей на травяном турнире в Ньюпорте
Марченко не смог пробиться в основную сетку турнира АТР 250 в Ньюпорте
Рейлли Опелка ATP Ньюпорт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг ATP. Синнер сохранил первую строчку
Теннис | 15 июля 2024, 11:10 2
Рейтинг ATP. Синнер сохранил первую строчку
Рейтинг ATP. Синнер сохранил первую строчку

Алекс де Минаур дебютировал в статусе шестой ракетки мира

Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
Футбол | 15 июля 2024, 19:26 0
Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины

Все игроки «альбиселесте» получили от капитана подарочные наушники

Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Футбол | 15.07.2024, 16:00
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
Футбол | 15.07.2024, 11:32
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
МЮ в спарринге проиграл Русенборгу. Отчего тен Хаг в шоке?
Футбол | 16.07.2024, 08:56
МЮ в спарринге проиграл Русенборгу. Отчего тен Хаг в шоке?
МЮ в спарринге проиграл Русенборгу. Отчего тен Хаг в шоке?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
14.07.2024, 13:12 3
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 9
Футбол
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
15.07.2024, 08:09 5
Футбол
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
15.07.2024, 07:53 2
Бокс
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем