Американский гигант успешно вернулся в ATP-тур после операции

Американский теннисист Рейлли Опелка успешно вернулся на корт после операции на кисти.

В первом круге травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте победил француза Констана Лестьенна – 6:1, 2:6, 7:6(2).

Отметим, что Опелка последний раз играл на уровне ATP в августе 2022-го. После этого он перенес операцию на бедре.

Во втором круге в Ньюпорте американский гигант с ростом 2,11 м сыграет с еще одним французом Адрианом Маннарино.