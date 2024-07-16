ATP16 июля 2024, 12:13 |
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Американский гигант успешно вернулся в ATP-тур после операции
Рейлли Опелка победно стартовал в Ньюпорте
16 июля 2024, 12:13 |
144
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Американский теннисист Рейлли Опелка успешно вернулся на корт после операции на кисти.
В первом круге травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте победил француза Констана Лестьенна – 6:1, 2:6, 7:6(2).
Отметим, что Опелка последний раз играл на уровне ATP в августе 2022-го. После этого он перенес операцию на бедре.
Во втором круге в Ньюпорте американский гигант с ростом 2,11 м сыграет с еще одним французом Адрианом Маннарино.
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