Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Монфис, Кирьос, Фонсека. В Лас-Вегасе прошла выставка с пулом в $1 млн

Трофей и 300 тысяч долларов забрал Жоау Фонсека

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист, 19-летний Жоау Фонсека (ATP 35) в решающем матче выставочного турнира MGM Rewards Slam в Лас-Вегасе (США) переиграл американца Рейлли Опелку (ATP 68) – 10:6, 7:10, 10:5.

В четвертьфинальном матче бразилец одолел француза, мужа первой ракетки Украины Элины Свитолиной – Гаэля Монфиса (ATP 148) – 10:6, а в полуфинале выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 10) – 10:3.

Также на турнире выступили Тейлор Фриц, Томми Пол, Ник Кирьос и Каспер Рууд.

За победу в финале Жоау получил $300 000. Сумма призовых остальным учасникам не разглашается.

Главный призовой пул турнира MGM Slam традиционно составлял один миллион долларов США.

MGM Rewards Slam проходил по системе плей-офф с тай-брейком до 10 очков.

Жоау Фонсека Рейлли Опелка Гаэль Монфис Александр Бублик Тейлор Фритц Томми Пол Ник Кирьос Каспер Рууд
