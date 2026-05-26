Впервые игроки 2007 и 2009 года выиграли матчи на турнире Grand Slam

На Открытом чемпионате Франции 2026 впервые в истории тенниса игроки 2007 и 2009 года рождения одержали победы.

24 мая 19-летний итальянец Федерико Чина (АТР 238) в пяти сетах переиграл Рейлли Опелку (США, ATP 76) за 3 часа и 26 минут. Следующим соперником юного итальянца будет Йеспер Де Йонг.

А 26 числа 17-летний Моиз Куаме (АТР 318) одолел Марина Чилича (Хорватия, ATP 46) в трех партиях. Далее Моиз поборется с Даниэлем Валлехо.

Куаме также стал самым молодым игроком в истории Ролан Гаррос, котором удалось выиграть у теннисистка, который имеет трофей Grand Slam – Марин Чилич стал чемпионом US Open в 2014 году.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Федерико Чина (Италия) – Рейлли Опелка (США) – 3:6, 6:4, 6:2, 6:7 (6:8), 6:4

Марин Чилич (Хорватия) – Моиз Куаме (Франция) [WC] – 6:7 (4:7), 2:6, 1:6