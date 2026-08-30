Чемпион US Open 2014 снялся с американского мейджора из-за травмы

37-летний хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 81) снялся с Открытого чемпионата США 2026.

Чилич, который в 2014 году выиграл трофей US Open, пропустит американского мейджор этого года из-за травмы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Место Марина в основной сетке занял фин Отто Виртанен, который получил статус лаки-лузера и в первом раунде сыграет против Андрея Рублева.

Правда, Виртанен снялся с финального раунда квалификации USO против Григора Димитрова еще до старта поединка. Его участие остается под вопросом.

Инфографика