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US Open
30 августа 2026, 21:02 | Обновлено 30 августа 2026, 21:03
194
0

Чемпион US Open 2014 снялся с американского мейджора из-за травмы

Марин Чилич пропустит Открытый чемпионат США 2026

30 августа 2026, 21:02 | Обновлено 30 августа 2026, 21:03
194
0
Чемпион US Open 2014 снялся с американского мейджора из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич
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37-летний хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 81) снялся с Открытого чемпионата США 2026.

Чилич, который в 2014 году выиграл трофей US Open, пропустит американского мейджор этого года из-за травмы.

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Место Марина в основной сетке занял фин Отто Виртанен, который получил статус лаки-лузера и в первом раунде сыграет против Андрея Рублева.

Правда, Виртанен снялся с финального раунда квалификации USO против Григора Димитрова еще до старта поединка. Его участие остается под вопросом.

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Марин Чилич US Open 2026 травма Отто Виртанен Андрей Рублев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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