Чемпион US Open 2014 снялся с американского мейджора из-за травмы
Марин Чилич пропустит Открытый чемпионат США 2026
37-летний хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 81) снялся с Открытого чемпионата США 2026.
Чилич, который в 2014 году выиграл трофей US Open, пропустит американского мейджор этого года из-за травмы.
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Место Марина в основной сетке занял фин Отто Виртанен, который получил статус лаки-лузера и в первом раунде сыграет против Андрея Рублева.
Правда, Виртанен снялся с финального раунда квалификации USO против Григора Димитрова еще до старта поединка. Его участие остается под вопросом.
Инфографика
Marin Cilic has withdrawn from Men's Singles due to injury and is replaced by Lucky Loser Otto Virtanen.— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2026
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