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  4. Финалист US Open 2022 снялся с американского мейджора. Известна причина
US Open
30 августа 2026, 18:31 |
505
0

Финалист US Open 2022 снялся с американского мейджора. Известна причина

Каспер Рууд не сыграет на Открытом чемпионате США 2026 из-за травмы спины

30 августа 2026, 18:31 |
505
0
Финалист US Open 2022 снялся с американского мейджора. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд
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27-летний норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 20) пропустит Открытый чемпионат США 2026.

Рууд снялся с US Open 2026 из-за травмы спины. На этой неделе Каспер выступил в миксте американского мейджора в одной паре с Дианой Шнайдер и добрался до 1/4 финала.

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Место Рууда в основной сетке US Open займет лаки-лузер Артур Хеа из Франции, который в первом раунде сыграет против представителя Аргентины Хуана Мануэля Черундоло.

Лучшим результатом Рууда на US Open является финал в 2022 году, в котором он проиграл Карлосу Алькарасу.

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Хуан Мануэль Черундоло Каспер Рууд US Open 2026 травма травма спины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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