Финалист US Open 2022 снялся с американского мейджора. Известна причина
Каспер Рууд не сыграет на Открытом чемпионате США 2026 из-за травмы спины
27-летний норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 20) пропустит Открытый чемпионат США 2026.
Рууд снялся с US Open 2026 из-за травмы спины. На этой неделе Каспер выступил в миксте американского мейджора в одной паре с Дианой Шнайдер и добрался до 1/4 финала.
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Место Рууда в основной сетке US Open займет лаки-лузер Артур Хеа из Франции, который в первом раунде сыграет против представителя Аргентины Хуана Мануэля Черундоло.
Лучшим результатом Рууда на US Open является финал в 2022 году, в котором он проиграл Карлосу Алькарасу.
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