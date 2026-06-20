Впервые первая ракетка проиграла решающий сет 0:6 на двух турнирах подряд
Арина Соболенко опозорилась и на Ролан Гаррос, и на пятисотнике в Берлине
«Нейтральная» первая ракетка мира Арина Соболенко установила антирекорд женского Тура.
Соболенко стала первой теннисисткой с момента введения формата WTA-рейтинга в 1975 году, которая в статусе лидера женского тенниса на двух турнирах подряд проиграла решаюший сет со счетом 0:6.
3 июня Арина потерпела поражение от Дианы Шнайдер 6:3, 5:7, 0:6 в четвертьфинале Ролан Гаррос, а 20 числа уступила Джессике Пегуле 4:6, 7:6 (7:4), 0:6 в полуфинале травяных соревнований WTA 500 в Берлине.
Для Соболенко баранка от Пегулы стала 15-й в карьере и 2-й в статусе первой ракетки мира.
1 - Since the WTA rankings were first published in 1975, Aryna Sabalenka is now the first World No. 1 to concede 6-0 deciding sets at multiple and consecutive WTA-level events. Stunned.#BTO26 | @berlin_tennis @WTA— OptaAce (@OptaAce) June 20, 2026
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