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WTA
20 июня 2026, 18:21 | Обновлено 20 июня 2026, 19:00
1204
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Впервые первая ракетка проиграла решающий сет 0:6 на двух турнирах подряд

Арина Соболенко опозорилась и на Ролан Гаррос, и на пятисотнике в Берлине

20 июня 2026, 18:21 | Обновлено 20 июня 2026, 19:00
1204
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Впервые первая ракетка проиграла решающий сет 0:6 на двух турнирах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
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«Нейтральная» первая ракетка мира Арина Соболенко установила антирекорд женского Тура.

Соболенко стала первой теннисисткой с момента введения формата WTA-рейтинга в 1975 году, которая в статусе лидера женского тенниса на двух турнирах подряд проиграла решаюший сет со счетом 0:6.

3 июня Арина потерпела поражение от Дианы Шнайдер 6:3, 5:7, 0:6 в четвертьфинале Ролан Гаррос, а 20 числа уступила Джессике Пегуле 4:6, 7:6 (7:4), 0:6 в полуфинале травяных соревнований WTA 500 в Берлине.

Для Соболенко баранка от Пегулы стала 15-й в карьере и 2-й в статусе первой ракетки мира.

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Арина Соболенко WTA Берлин Ролан Гаррос 2026 антирекорд Диана Шнайдер Джессика Пегула
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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