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  4. Баранка первой ракетке. Пегула выбила Соболенко и вышла в финал Берлина
WTA
20 июня 2026, 17:45 | Обновлено 20 июня 2026, 18:07
1042
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Баранка первой ракетке. Пегула выбила Соболенко и вышла в финал Берлина

Джессика в трех сетах одолела Арину и поборется за трофей травяного турнира WTA 500

20 июня 2026, 17:45 | Обновлено 20 июня 2026, 18:07
1042
6 Comments
Баранка первой ракетке. Пегула выбила Соболенко и вышла в финал Берлина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 4) стала первой финалисткой травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В полуфинале американка в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, повесив сопернице баранку в третьей партии.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [3] – 4:6, 7:6 (7:4), 0:6

На тай-брейке второй партии при счете 3:1 в пользу Джессики встреча была прервана из-за дождя более чем на два часа.

Это было 13-е очное противостояние Пегулы и Соболенко – Джессика в четвертый раз одолела Арину. Всего у Пегулы теперь шесть побед над первыми ракетками мира за карьеру.

Джессика в Берлине, помимо Соболенко, также прошла Катерину Синякову и Мэдисон Киз. В финале она поборется либо с Александрой Эалой, либо с Линдой Носковой.

Пегула проведе 23-й финал на уровне Тура и поборется за 13-й трофей. В 2026 году Джессика играла в решающих поединках соревнований WTA 1000 в Дубае и WTA 500 в Берлине, переиграв Элину Свитолину и Юлию Стародубцеву соответственно.

Видеообзор матча

Фото с матча (Джессика Пегула)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Феєричний третій сет.
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+3
С детства за Пегулу!
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+2
"Джесіка в трьох сетах здолала Аріну" - ох@єне превью до статті. Аріну, "бл@ть! Та написали б вже нашу любу, дорогу Аріночку. Ви там, сцука, серйозно про грьобану путінососку аріну, та ще з великої літери, та жирним шріфтом. І, взагалі, коли ви приберете російськомовну розкладку з вашого сайту. Тринадцятий рік війни, а у нас все ще АРІНА. Звідки така лояльність до падлюки, яку б із задоволенням пристрелив кожний свідомий Українець.
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+1
Сабаленко, як і Світоліна зливають, щоб виграти шлем.
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Соляра у трактора скінчилася? Чи це такий хитрий хід підготовки до Вімблдону?
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