Баранка первой ракетке. Пегула выбила Соболенко и вышла в финал Берлина
Джессика в трех сетах одолела Арину и поборется за трофей травяного турнира WTA 500
Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 4) стала первой финалисткой травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
В полуфинале американка в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, повесив сопернице баранку в третьей партии.
WTA 500 Берлин. Трава, 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [3] – 4:6, 7:6 (7:4), 0:6
На тай-брейке второй партии при счете 3:1 в пользу Джессики встреча была прервана из-за дождя более чем на два часа.
Это было 13-е очное противостояние Пегулы и Соболенко – Джессика в четвертый раз одолела Арину. Всего у Пегулы теперь шесть побед над первыми ракетками мира за карьеру.
Джессика в Берлине, помимо Соболенко, также прошла Катерину Синякову и Мэдисон Киз. В финале она поборется либо с Александрой Эалой, либо с Линдой Носковой.
Пегула проведе 23-й финал на уровне Тура и поборется за 13-й трофей. В 2026 году Джессика играла в решающих поединках соревнований WTA 1000 в Дубае и WTA 500 в Берлине, переиграв Элину Свитолину и Юлию Стародубцеву соответственно.
Видеообзор матча
Фото с матча (Джессика Пегула)
Инфографика
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