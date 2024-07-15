Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024

Сборная Украины по футболу завершила выступления на Евро-2024 на стадии группового этапа. Украинская команда заняла последнее место в группе Е с четырьмя очками.

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалился на Евро-2024.

«Провалился Судаков. Пока Мудрик не научится играть на команду, а будет надеяться на одну только скорость и, как «всадник без головы», будет мчаться вперед, то ничего хорошего не будет. Ему нужно добавить во взаимопонимании игры с партнерами, а не надеяться только на скорость и удар, который мы увидели только в игре с Исландией, а вот на Евро мы ничего от него не наблюдали.

К Тарасу Степаненко, учитывая его возможности, не может быть никаких претензий. Та критика, которая на него вылилась ... Я с этим не согласен.

Футболисты «Шахтера», если так посмотреть, то тоже не были готовы к чемпионату. Конопля, например, которого заменил Тымчик. Да, сказать, что Александр сыграл эффективнее, сложно, потому что многие фланговые передачи не находят адресатов. Был на игре в Польше, когда Украина играла с поляками, то у Тымчика, наверное, передач 20 было за всю игру, и только одна была точной. О каком качестве можем говорить и как нападающему встретиться с мячом в такой ситуации?», – сказал Хацкевич.

Ранее президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024.