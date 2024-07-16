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16 июля 2024, 12:16 | Обновлено 16 июля 2024, 12:17
212
0

Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Потеряли два важных очка»

Защитник сборной Украины U-19 прокомментировал ничью против Северной Ирландии

16 июля 2024, 12:16 | Обновлено 16 июля 2024, 12:17
212
0
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Потеряли два важных очка»
УАФ. Максим Мельниченко

Защитник сборной Украины U-19 Максим Мельниченко прокомментировал ничью против сверстников из Северной Ирландии (0:0) в матче 1-го тура группового этапа юношеского чемпионата Европы 2024 года:

«Конечно, хотелось победить, первая игра. Потеряли два важных очка. Но впереди еще две встречи, поэтому мы будем работать, чтобы выйти из группы.

Физически мы были хорошо подготовлены, провели хорошие сборы и это дало результат. Мы контролировали игру, больше были с мячом, но, к сожалению, не забили свои моменты.

Было очень приятно сегодня слышать наших украинских болельщиков, спасибо им за поддержку в таком матче».

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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