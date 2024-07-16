Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной

Известный британский журналист Пирс Морган поделился мнением о будущем Гарета Саутгейта во главе сборной Англии, высказав мысль, что тренер должен оставить свой пост.

«Когда Гарет Саутгейт был назначен главным тренером сборной Англии в 2016 году, я этого не понимал. Достаточно сказать, что Гарет доказал, что я был совершенно не прав. Он создал хладнокровную, спокойную и собранную команду, развил фантастический командный дух и показал лучшие результаты на крупных международных турнирах, чем любой тренер нашей сборной, кроме победителя чемпионата мира сэра Альфа Рамси.

Но когда вчера вечером (речь о воскресенье 14 июля. – прим.) на берлинском олимпийском стадионе прозвучал финальный свисток, мне показалось, что настал подходящий момент, чтобы попрощаться с Гаретом.

Я был там с двумя моими сыновьями. Мы наблюдали, как Англия снова проигрывает, на этот раз Испании, и никто из нас не возмутился. Мы были разочарованы, но не злились. Честно говоря, несмотря на все наши оптимистичные посты в социальных сетях, в глубине души мы знали, что, вероятно, не победим.

Потому что, несмотря на все его положительные стороны, проблема Гарета, по иронии судьбы, заключается в том, что он слишком осторожен. Этой очень талантливой сборной следовало бы дать указание играть на этом турнире в гораздо более атакующий футбол, как это сделала Испания. Поставьте во главе этих парней кого-нибудь вроде Юргена Клоппа или Алекса Фергюсона, тренеров с любовью к неистовой яркости и желанием развлекать, и мы выиграли бы и этот, и прошлый чемпионат Европы.

Я думаю, Гарет знает, что для него это конец. Он казался более раздражительным и более настойчивым в отношении критики в СМИ, чем я когда-либо видел его, и я подозреваю, что в конце концов его стала раздражать эта работа.

Через год после его вступления в должность мы встретились на вечере вручения наград журнала GQ, и он был очень дружелюбен, учитывая, насколько грубо я к нему относился. «Вы понимаете, – сказал я, – что, если не выиграете трофей, вас будут высмеивать, оскорблять, считать неудачником и бесцеремонно увольнять?» «Я знаю, да, Пирс… Спасибо, что напомнил мне!» – ответил он.

Мы снова встретились перед финалом Евро-2020. «В вашей работе существует тонкая грань между героем и дураком, – заметил я. – Вы действительно верите, что мы можем стать чемпионами Европы?» «Да», – ответил он решительно.

Но, к сожалению, он не выиграл Евро, несмотря на то, что дошел до двух финалов. Он не был ни героем, ни дурачком. Просто хороший парень, который дал людям команду, которой мы гордимся как на поле, так и за его пределами.

Гарету следует уйти в отставку, чтобы позволить кому-то другому попытаться достичь вершины, но он должен идти с высоко поднятой головой и нашей искренней благодарностью», – написал Пирс Морган в своей колонке The Sun.

Ранее Морган высмеял «МЮ» за решение по Эрику тен Хагу.