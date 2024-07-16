Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной
Англия
16 июля 2024, 07:44 | Обновлено 16 июля 2024, 07:59
346
1

Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной

Пирс Морган – о перспективах наставника команды Англии

16 июля 2024, 07:44 | Обновлено 16 июля 2024, 07:59
346
1
Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Известный британский журналист Пирс Морган поделился мнением о будущем Гарета Саутгейта во главе сборной Англии, высказав мысль, что тренер должен оставить свой пост.

«Когда Гарет Саутгейт был назначен главным тренером сборной Англии в 2016 году, я этого не понимал. Достаточно сказать, что Гарет доказал, что я был совершенно не прав. Он создал хладнокровную, спокойную и собранную команду, развил фантастический командный дух и показал лучшие результаты на крупных международных турнирах, чем любой тренер нашей сборной, кроме победителя чемпионата мира сэра Альфа Рамси.

Но когда вчера вечером (речь о воскресенье 14 июля. – прим.) на берлинском олимпийском стадионе прозвучал финальный свисток, мне показалось, что настал подходящий момент, чтобы попрощаться с Гаретом.

Я был там с двумя моими сыновьями. Мы наблюдали, как Англия снова проигрывает, на этот раз Испании, и никто из нас не возмутился. Мы были разочарованы, но не злились. Честно говоря, несмотря на все наши оптимистичные посты в социальных сетях, в глубине души мы знали, что, вероятно, не победим.

Потому что, несмотря на все его положительные стороны, проблема Гарета, по иронии судьбы, заключается в том, что он слишком осторожен. Этой очень талантливой сборной следовало бы дать указание играть на этом турнире в гораздо более атакующий футбол, как это сделала Испания. Поставьте во главе этих парней кого-нибудь вроде Юргена Клоппа или Алекса Фергюсона, тренеров с любовью к неистовой яркости и желанием развлекать, и мы выиграли бы и этот, и прошлый чемпионат Европы.

Я думаю, Гарет знает, что для него это конец. Он казался более раздражительным и более настойчивым в отношении критики в СМИ, чем я когда-либо видел его, и я подозреваю, что в конце концов его стала раздражать эта работа.

Через год после его вступления в должность мы встретились на вечере вручения наград журнала GQ, и он был очень дружелюбен, учитывая, насколько грубо я к нему относился. «Вы понимаете, – сказал я, – что, если не выиграете трофей, вас будут высмеивать, оскорблять, считать неудачником и бесцеремонно увольнять?» «Я знаю, да, Пирс… Спасибо, что напомнил мне!» – ответил он.

Мы снова встретились перед финалом Евро-2020. «В вашей работе существует тонкая грань между героем и дураком, – заметил я. – Вы действительно верите, что мы можем стать чемпионами Европы?» «Да», – ответил он решительно.

Но, к сожалению, он не выиграл Евро, несмотря на то, что дошел до двух финалов. Он не был ни героем, ни дурачком. Просто хороший парень, который дал людям команду, которой мы гордимся как на поле, так и за его пределами.

Гарету следует уйти в отставку, чтобы позволить кому-то другому попытаться достичь вершины, но он должен идти с высоко поднятой головой и нашей искренней благодарностью», – написал Пирс Морган в своей колонке The Sun.

Ранее Морган высмеял «МЮ» за решение по Эрику тен Хагу.

По теме:
Источник: Саутгейт определился с дальнейшими планами
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
Легенда футбола возглавил рейтинг игроков с худшей реализацией на Евро-2024
Пирс Морган Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Евро-2024 Испания - Англия
Юрій Остроумов Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Футбол | 15 июля 2024, 16:00 0
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024

Красная фурия заработала 28,25 миллиона евро

Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
Футбол | 16 июля 2024, 01:12 2
Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю

Самой титулованной сборной является Аргентина

Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Футбол | 15.07.2024, 08:42
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Ничья Украины U-19 на старте Евро, Арсенал хочет Лунина, допинг и Баланюк
Футбол | 16.07.2024, 06:05
Ничья Украины U-19 на старте Евро, Арсенал хочет Лунина, допинг и Баланюк
Ничья Украины U-19 на старте Евро, Арсенал хочет Лунина, допинг и Баланюк
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Футбол | 15.07.2024, 11:01
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Если тренера приведшего команду к финалу евро так проклинать......?
Да не выиграл. Да проиграл.
Тогда реброва надо растрелять что-ли?
Глупость какая-то.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
15.07.2024, 07:05
Бокс
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
14.07.2024, 08:55 17
Биатлон
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
14.07.2024, 20:01 28
Футбол
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
15.07.2024, 08:09 5
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 5
Футбол
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем