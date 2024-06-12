Англия12 июня 2024, 10:07 | Обновлено 12 июня 2024, 10:14
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Известный британский журналист высмеял МЮ за решение по тен Хагу
Пирс Морган – о том, что нидерландец не уйдет из стана манкунианцев
12 июня 2024, 10:07 | Обновлено 12 июня 2024, 10:14
566
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Известный британский журналист Пирс Морган, который не скрывает свои фанатские симпатии к «Арсеналу», дал оценку решению «Манчестер Юнайтед» о продолжении сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом.
«Блестяще!» – написал Морган в твиттер, сопроводив пост смеющимися смайликами.
Как известно, в «Манчестер Юнайтед» приняли решение оставить тен Хага на посту главного тренера команды.
Ранее Пирс Морган упрекнул Жузепа Гвардиолу в лицемерии.
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