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Англия
12 июня 2024, 10:07 | Обновлено 12 июня 2024, 10:14
566
0

Известный британский журналист высмеял МЮ за решение по тен Хагу

Пирс Морган – о том, что нидерландец не уйдет из стана манкунианцев

12 июня 2024, 10:07 | Обновлено 12 июня 2024, 10:14
566
0
Известный британский журналист высмеял МЮ за решение по тен Хагу
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

Известный британский журналист Пирс Морган, который не скрывает свои фанатские симпатии к «Арсеналу», дал оценку решению «Манчестер Юнайтед» о продолжении сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом.

«Блестяще!» – написал Морган в твиттер, сопроводив пост смеющимися смайликами.

Как известно, в «Манчестер Юнайтед» приняли решение оставить тен Хага на посту главного тренера команды.

Ранее Пирс Морган упрекнул Жузепа Гвардиолу в лицемерии.

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Пирс Морган Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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