Известный британский журналист высмеял МЮ за решение по тен Хагу

Известный британский журналист Пирс Морган, который не скрывает свои фанатские симпатии к «Арсеналу», дал оценку решению «Манчестер Юнайтед» о продолжении сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом.

«Блестяще!» – написал Морган в твиттер, сопроводив пост смеющимися смайликами.

Как известно, в «Манчестер Юнайтед» приняли решение оставить тен Хага на посту главного тренера команды.

Ранее Пирс Морган упрекнул Жузепа Гвардиолу в лицемерии.