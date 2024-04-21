Известный британский журналист упрекнул Гвардиолу в лицемерии

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал наставника «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолу.

Представителю СМИ не понравились жалобы испанца после матча Кубка Англии с «Челси» (1:0) на календарь игр его команды. Гвардиола был недоволен, что «Ман Сити» играл кубковый матч в субботу, 20 апреля, хотя только в среду, 17-го числа, провел ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Ох, поплачь еще, Пеп. У тебя есть по два игрока мирового класса на каждой позиции, которым платят ближневосточные газиллионы, но ты жалуешься на слишком большое количество игр», – написал Морган в твиттере.

Напомним, ранее Пирс Морган назвал главную проблему нынешнего лондонского «Арсенала».