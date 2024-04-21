Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный британский журналист упрекнул Гвардиолу в лицемерии
Англия
21 апреля 2024, 09:06 | Обновлено 21 апреля 2024, 09:13
519
0

Известный британский журналист упрекнул Гвардиолу в лицемерии

Пирс Морган обратился к испанскому специалисту

21 апреля 2024, 09:06 | Обновлено 21 апреля 2024, 09:13
519
0
Известный британский журналист упрекнул Гвардиолу в лицемерии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал наставника «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолу.

Представителю СМИ не понравились жалобы испанца после матча Кубка Англии с «Челси» (1:0) на календарь игр его команды. Гвардиола был недоволен, что «Ман Сити» играл кубковый матч в субботу, 20 апреля, хотя только в среду, 17-го числа, провел ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Ох, поплачь еще, Пеп. У тебя есть по два игрока мирового класса на каждой позиции, которым платят ближневосточные газиллионы, но ты жалуешься на слишком большое количество игр», – написал Морган в твиттере.

Напомним, ранее Пирс Морган назвал главную проблему нынешнего лондонского «Арсенала».

По теме:
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2. Победа без Зинченко. Видео голов и обзор
Астон Вилла – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Пирс Морган Жузеп Гвардиола
Юрій Остроумов Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Футбол | 20 апреля 2024, 14:10 104
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги

Клуб обратился в Дом футбола с просьбой разобраться в ситуации

ВИДЕО. Дубль и ассист Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS
Футбол | 21 апреля 2024, 07:01 0
ВИДЕО. Дубль и ассист Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS
ВИДЕО. Дубль и ассист Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS

Цапли обыграли Нэшвилл со счетом 3:1, еще один мяч за хозяев оформил Серхио Бускетс

Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Футбол | 20.04.2024, 10:12
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
Футбол | 20.04.2024, 23:41
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
Где смотреть суперматч Ла Лиги Реал – Барселона
Футбол | 21.04.2024, 07:37
Где смотреть суперматч Ла Лиги Реал – Барселона
Где смотреть суперматч Ла Лиги Реал – Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
19.04.2024, 15:36
Бокс
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
19.04.2024, 16:11 1
Бокс
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
20.04.2024, 06:30 34
Футбол
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
20.04.2024, 00:01 2
Футбол
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
19.04.2024, 23:34 48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем