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Англия
15 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 15 апреля 2024, 11:04
605
0

Известный британский журналист назвал главную проблему Арсенала

Пирс Морган – о команде Микеля Артеты

15 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 15 апреля 2024, 11:04
605
0
Известный британский журналист назвал главную проблему Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный британский журналист Пирс Морган поделился своим мнением о проблемах лондонского «Арсенала» после поражения от «Астон Виллы» (0:2) в 33-м туре АПЛ, что привело к понижению с 1-го места на 2-е в таблице сезона.

«Ради всего святого. Мы снова захлебнулись. Невероятно.

Отсутствие у «Арсенала» хорошего нападающего снова стало проблемой. В первом тайме было так много моментов, но ни один из них не был реализован. Если бы Уоткинс играл за нас, мы бы выиграли со счетом 3:0.

Я думаю, что Криштиану с его отдачей мог бы забить в нашей команде больше 25 голов за сезон. Отказ Артеты отдать предпочтение топовому нападающему – его главная проблема», – написал в твиттере Морган, который является болельщиком «Арсенала».

Ранее Пирс Морган назвал будущего чемпиона АПЛ.

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Пирс Морган Арсенал Лондон Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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