Известный британский журналист назвал главную проблему Арсенала

Известный британский журналист Пирс Морган поделился своим мнением о проблемах лондонского «Арсенала» после поражения от «Астон Виллы» (0:2) в 33-м туре АПЛ, что привело к понижению с 1-го места на 2-е в таблице сезона.

«Ради всего святого. Мы снова захлебнулись. Невероятно.

Отсутствие у «Арсенала» хорошего нападающего снова стало проблемой. В первом тайме было так много моментов, но ни один из них не был реализован. Если бы Уоткинс играл за нас, мы бы выиграли со счетом 3:0.

Я думаю, что Криштиану с его отдачей мог бы забить в нашей команде больше 25 голов за сезон. Отказ Артеты отдать предпочтение топовому нападающему – его главная проблема», – написал в твиттере Морган, который является болельщиком «Арсенала».

Ранее Пирс Морган назвал будущего чемпиона АПЛ.