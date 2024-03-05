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  4. Британский журналист Пирс Морган назвал будущего чемпиона АПЛ. Угадает?
Англия
05 марта 2024, 09:02 | Обновлено 05 марта 2024, 09:14
452
0

Британский журналист Пирс Морган назвал будущего чемпиона АПЛ. Угадает?

Представитель СМИ обозначил фаворита в тройке лидеров

05 марта 2024, 09:02 | Обновлено 05 марта 2024, 09:14
452
0
Британский журналист Пирс Морган назвал будущего чемпиона АПЛ. Угадает?
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

58-летний Пирс Морган высказал оптимистическое предположение для лондонского «Арсенала» относительно перспектив команды Микеля Артеты в борьбе с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за победу в Английской Премьер-лиге.

«Арсенал» выиграет АПЛ. Лучшая защита, лучшее нападение, отличный менталитет, невероятный голод», – написал Морган.

Напомним, в понедельник, 4 марта, команда Микеля Артеты, цвета которой защищает украинец Александр Зинченко, в гостях обыграла «Шеффилд Юнайтед» (6:0) в 27-м туре Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «канониры» установили исторический клубный рекорд.

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Пирс Морган Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Манчестер Сити Ливерпуль
Источник Twitter
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