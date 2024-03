Британский журналист Пирс Морган назвал будущего чемпиона АПЛ. Угадает?

58-летний Пирс Морган высказал оптимистическое предположение для лондонского «Арсенала» относительно перспектив команды Микеля Артеты в борьбе с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за победу в Английской Премьер-лиге.

«Арсенал» выиграет АПЛ. Лучшая защита, лучшее нападение, отличный менталитет, невероятный голод», – написал Морган.

Напомним, в понедельник, 4 марта, команда Микеля Артеты, цвета которой защищает украинец Александр Зинченко, в гостях обыграла «Шеффилд Юнайтед» (6:0) в 27-м туре Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «канониры» установили исторический клубный рекорд.

Arsenal are going to win the Premier League. Best defence, best offence, great mentality, incredible hunger.