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  4. Смогли без Зинченко. Арсенал установил рекорд в матче с Шеффилд Юнайтед
Англия
05 марта 2024, 08:21 | Обновлено 05 марта 2024, 08:36
798
0

Смогли без Зинченко. Арсенал установил рекорд в матче с Шеффилд Юнайтед

«Канониры» разгромили соперника в гостях со счетом 6:0

05 марта 2024, 08:21 | Обновлено 05 марта 2024, 08:36
798
0
Смогли без Зинченко. Арсенал установил рекорд в матче с Шеффилд Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 4 марта, лондонский «Арсенал» в выездном матче 27-го тура АПЛ обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 6:0.

«Канониры» к экватору поединка смогли установить клубный рекорд. Они впервые в истории забили 5 голов в первом тайме выездного матча в высшем дивизионе английского чемпионата.

Ранее менеджер «Арсенала» Микель Артета рассказал о задачах команды, навязанных ей «Ман Сити» и «Ливерпулем».

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Арсенал Лондон Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Gracenote Live
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