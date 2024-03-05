Смогли без Зинченко. Арсенал установил рекорд в матче с Шеффилд Юнайтед

В понедельник, 4 марта, лондонский «Арсенал» в выездном матче 27-го тура АПЛ обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 6:0.

«Канониры» к экватору поединка смогли установить клубный рекорд. Они впервые в истории забили 5 голов в первом тайме выездного матча в высшем дивизионе английского чемпионата.

Ранее менеджер «Арсенала» Микель Артета рассказал о задачах команды, навязанных ей «Ман Сити» и «Ливерпулем».