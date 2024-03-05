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  4. Артета рассказал о задачах Арсенала, навязанных ему Ман Сити и Ливерпулем
Англия
05 марта 2024, 07:12 | Обновлено 05 марта 2024, 07:21
740
0

Артета рассказал о задачах Арсенала, навязанных ему Ман Сити и Ливерпулем

Испанец – о чемпионской борьбе в АПЛ

05 марта 2024, 07:12 | Обновлено 05 марта 2024, 07:21
740
0
Артета рассказал о задачах Арсенала, навязанных ему Ман Сити и Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил значимость разницы голов в борьбе команды за чемпионский титула в Английской Премьер-лиге.

«Насколько важна будет разница мячей в этой борьбе за титул? Мы не знаем. Тот факт, что мы так много забиваем и не пропускаем – это отличный знак, но сейчас нужно побеждать в каждом матче.

Таковы требования, установленные этими двумя командами в последние годы. Такая задача и стоит перед нами», – заявил Артета.

В понедельник, 4 марта, «Арсенал» в выездном матче 27-го тура АПЛ обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 6:0. «Канониры» выиграли семь матчей подряд в чемпионате Англии с общим счетом 31:3. Отставание команды Александра Зинченко от «Манчестер Сити» составляет одно очко, а от «Ливерпуля» – два.

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Микель Артета Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
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