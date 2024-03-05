Артета рассказал о задачах Арсенала, навязанных ему Ман Сити и Ливерпулем

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил значимость разницы голов в борьбе команды за чемпионский титула в Английской Премьер-лиге.

«Насколько важна будет разница мячей в этой борьбе за титул? Мы не знаем. Тот факт, что мы так много забиваем и не пропускаем – это отличный знак, но сейчас нужно побеждать в каждом матче.

Таковы требования, установленные этими двумя командами в последние годы. Такая задача и стоит перед нами», – заявил Артета.

В понедельник, 4 марта, «Арсенал» в выездном матче 27-го тура АПЛ обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 6:0. «Канониры» выиграли семь матчей подряд в чемпионате Англии с общим счетом 31:3. Отставание команды Александра Зинченко от «Манчестер Сити» составляет одно очко, а от «Ливерпуля» – два.