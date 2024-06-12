В МЮ принято решение по тен Хагу. Известны причины

Руководство «Манчестер Юнайтед» проанализировало минувший сезон и приняло решение продолжить сотрудничество с главным тренером Эриком тен Хагом.

Сообщается, что во вторник, 11 июня, состоялась встреча представителей топ-менеджмента клуба с нидерландцем, на которой стороны окончательно согласовали продолжение совместной работы. Есть версия, что в «Манчестер Юнайтед» удовлетворены результатами работы тен Хага с молодежью команды и видят в этом обнадеживающий момент.

Нынешний контракт тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года плюс в нем есть опция продления еще на один сезон. Вероятно, тренер и клуб уже сейчас начнут переговоры о будущем новом договоре.

В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в АПЛ и выиграл Кубок Англии.