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Англия
12 июня 2024, 07:12 | Обновлено 12 июня 2024, 07:24
1127
3

В МЮ принято решение по тен Хагу. Известны причины

Нидерландец продолжит работу с командой

12 июня 2024, 07:12 | Обновлено 12 июня 2024, 07:24
1127
3
В МЮ принято решение по тен Хагу. Известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Руководство «Манчестер Юнайтед» проанализировало минувший сезон и приняло решение продолжить сотрудничество с главным тренером Эриком тен Хагом.

Сообщается, что во вторник, 11 июня, состоялась встреча представителей топ-менеджмента клуба с нидерландцем, на которой стороны окончательно согласовали продолжение совместной работы. Есть версия, что в «Манчестер Юнайтед» удовлетворены результатами работы тен Хага с молодежью команды и видят в этом обнадеживающий момент.

Нынешний контракт тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года плюс в нем есть опция продления еще на один сезон. Вероятно, тренер и клуб уже сейчас начнут переговоры о будущем новом договоре.

В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в АПЛ и выиграл Кубок Англии.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: The Athletic
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Gargantua
с молодежью они Гринвуда имели в виду?  или Рашфорда и Санчо?
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0
potemkin78
8 место ха, у нас есть цель и мы идём к ней
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0
Сseresznye
Кубок Англии против принципиального соперника всё решил.   Теперь есть шанс не повторить антирекорд   по поражениям.
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0
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