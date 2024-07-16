ХАЦКЕВИЧ: «Сильнейшая сборная Украины в истории? Что эта команда выиграла?»
Бывший главный тренер «Динамо» поделился мнением о противоречивом тезисе
Бывший главный тренер киевского »Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением относительно противоречивого тезиса.
– Вы заговорили о подборе футболистов сборной. Сам Ярмоленко говорил, что это лучшее поколение сборников. Многие эксперты и журналисты тоже считают, что сегодняшняя национальная команда Украины самая сильная в истории. Что Вы думаете по этому поводу?
– Что эта сборная выиграла? Эта сборная одной из последних попала на чемпионат Европы. И вот с этим определением, штампом таким, я категорически не согласен. Чтобы считаться сильной сборной, нужно что-то выиграть: группу Лиги наций, отбор на Евро или ЧМ. Минимум. Вот тогда можно говорить о сильной команде. А вот эти штампы... Поверьте, этим футболистам, которые больше сидят в интернете, чем в баре, вот так скажу, то для них важнее то, что о них пишут, что они сильные, но они еще ничего не выиграли и ничего не достигли.
Ранее Александр Хацкевич оценил выступление национальной сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года.
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