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  4. ХАЦКЕВИЧ: «Сильнейшая сборная Украины в истории? Что эта команда выиграла?»
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 10:42 |
1496
9

ХАЦКЕВИЧ: «Сильнейшая сборная Украины в истории? Что эта команда выиграла?»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился мнением о противоречивом тезисе

16 июля 2024, 10:42 |
1496
9
ХАЦКЕВИЧ: «Сильнейшая сборная Украины в истории? Что эта команда выиграла?»
dynamo.kiev.ua. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского »Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением относительно противоречивого тезиса.

– Вы заговорили о подборе футболистов сборной. Сам Ярмоленко говорил, что это лучшее поколение сборников. Многие эксперты и журналисты тоже считают, что сегодняшняя национальная команда Украины самая сильная в истории. Что Вы думаете по этому поводу?

– Что эта сборная выиграла? Эта сборная одной из последних попала на чемпионат Европы. И вот с этим определением, штампом таким, я категорически не согласен. Чтобы считаться сильной сборной, нужно что-то выиграть: группу Лиги наций, отбор на Евро или ЧМ. Минимум. Вот тогда можно говорить о сильной команде. А вот эти штампы... Поверьте, этим футболистам, которые больше сидят в интернете, чем в баре, вот так скажу, то для них важнее то, что о них пишут, что они сильные, но они еще ничего не выиграли и ничего не достигли.

Ранее Александр Хацкевич оценил выступление национальной сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года.

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Александр Хацкевич Евро-2024 сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 9
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Alex T
Физрук дело говорит)
Странно что ж он так свою деятельность на посту дк не оценивал трезво
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+2
inflicted
І він правий
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+2
Xvalenok03
Не самая сильная по футболу.
Самая дорогая по ценам.
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+1
grifon.
саме сильніша збірна 2006 року
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+1
Stanislav Matusevych
Як взагалі можна хоч щось виграти з Ребровим? Жоден так званий експерт нічого не каже у бік недотренера. Всі бояться самі-знаєте-кого?
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0
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