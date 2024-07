Бавария рассматривает трансфер одного из лучших бомбардиров Евро-2024

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания испанского полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, трансфер 26-летнего футболиста возможен лишь при одном условии: если «Бавария» не сможет подписать нидерландского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Хави Симонса.

В сезоне 2023/24 Дани Ольмо провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость одного из лучших бомбардиров Евро-2024 (3 гола) в 50 миллионов евро.

🔴🇪🇸 Dani Olmo remains one of the names on Bayern shortlist for this summer as revealed in May.



It’s considered a possibility only in case Xavi Simons deal collapses. https://t.co/rernPHRhRY