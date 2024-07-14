Другие новости14 июля 2024, 17:56 | Обновлено 14 июля 2024, 17:57
2753
2
ФОТО. Свитолина вместе с дочерью отдыхают на Лазурном берегу
Элина наслаждается временем, проведенным с семьей
14 июля 2024, 17:56 | Обновлено 14 июля 2024, 17:57
2753
2
Украинская теннисистка Элина Свитолина после завершения выступления на Уимблдоне отправилась на отдых вместе с дочкой Скай.
«Наслаждаюсь каждой секундой нашего драгоценного времени, проведенного вместе», – подписала фото теннисистка.
Отметим, что фото сделаны на одном из пляжей в Монте-Карло.
Элина в этом году дошла до 1/4 финала на Уимблдонском турнире, через две недели она планирует сыграть на Олимпиаде в Париже. Три года назад в Токио она выиграла бронзовую медаль в одиночном разряде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июля 2024, 05:45 0
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Футбол | 14 июля 2024, 07:06 0
Главные новости за 13 июля на Sport.ua
Футбол | 14.07.2024, 13:40
Теннис | 13.07.2024, 22:25
Бокс | 14.07.2024, 07:15
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Донька,схожа на батька.Буде щаслива!
Може намордник на дитину надіне, якщо соромиться чи забобони. Ну так не викладай фото.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.07.2024, 09:38 24
13.07.2024, 07:32 12
13.07.2024, 18:05 27
13.07.2024, 19:49 2
Бокс
13.07.2024, 05:21 6
12.07.2024, 20:58 4