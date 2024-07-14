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14 июля 2024, 17:56 | Обновлено 14 июля 2024, 17:57
2753
2

ФОТО. Свитолина вместе с дочерью отдыхают на Лазурном берегу

Элина наслаждается временем, проведенным с семьей

14 июля 2024, 17:56 | Обновлено 14 июля 2024, 17:57
2753
2
ФОТО. Свитолина вместе с дочерью отдыхают на Лазурном берегу
Инстаграм Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина после завершения выступления на Уимблдоне отправилась на отдых вместе с дочкой Скай.

«Наслаждаюсь каждой секундой нашего драгоценного времени, проведенного вместе», – подписала фото теннисистка.

Отметим, что фото сделаны на одном из пляжей в Монте-Карло.

Элина в этом году дошла до 1/4 финала на Уимблдонском турнире, через две недели она планирует сыграть на Олимпиаде в Париже. Три года назад в Токио она выиграла бронзовую медаль в одиночном разряде.

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Элина Свитолина фото Скай Монфис lifestyle
Владимир Клепач Источник: Instagram
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Комментарии 2
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C.Пеклов
Донька,схожа на батька.Буде щаслива!
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Muskrat2
Може намордник на дитину надіне, якщо соромиться чи забобони. Ну так не викладай фото.
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