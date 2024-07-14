ФОТО. Свитолина вместе с дочерью отдыхают на Лазурном берегу

Украинская теннисистка Элина Свитолина после завершения выступления на Уимблдоне отправилась на отдых вместе с дочкой Скай.

«Наслаждаюсь каждой секундой нашего драгоценного времени, проведенного вместе», – подписала фото теннисистка.

Отметим, что фото сделаны на одном из пляжей в Монте-Карло.

Элина в этом году дошла до 1/4 финала на Уимблдонском турнире, через две недели она планирует сыграть на Олимпиаде в Париже. Три года назад в Токио она выиграла бронзовую медаль в одиночном разряде.