Свитолина отказалась играть на турнире перед Олимпиадой. Известна причина
Элина приняла решение не выступать на соревнованиях в Палермо после консультации с физио
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) не выступит на грунтовом турнире WTA 250 в Палермо (Италия).
«По совету моей медицинской команды и физиотерапевтов, я не смогу выступить в Палермо.
Мне очень хотелось выступить перед потрясающей публикой в Палермо, но мне нужно позаботиться о своем здоровье. Я надеюсь вернуться к участию в туре WTA, как только буду физически готова.
Спасибо за вашу поддержку и понимание», – цитирует Элину пресс-служба турнира.
Соревнования в Палермо состоятся с 15 по 21 июля на грунтовых кортах клуба Country Time в Палермо накануне Олимпийского теннисного турнира, который пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионах Ролан Гаррос.
🗣️A statement from @ElinaSvitolina— Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 12, 2024
We wish you a speedy recovery and hope to see you back on the court soon ❤️#PLO24 | @WTA pic.twitter.com/UVpfn80BrI
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