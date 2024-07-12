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  4. Свитолина отказалась играть на турнире перед Олимпиадой. Известна причина
WTA
12 июля 2024, 20:51 |
350
0

Свитолина отказалась играть на турнире перед Олимпиадой. Известна причина

Элина приняла решение не выступать на соревнованиях в Палермо после консультации с физио

12 июля 2024, 20:51 |
350
0
Свитолина отказалась играть на турнире перед Олимпиадой. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) не выступит на грунтовом турнире WTA 250 в Палермо (Италия).

«По совету моей медицинской команды и физиотерапевтов, я не смогу выступить в Палермо.

Мне очень хотелось выступить перед потрясающей публикой в ​​Палермо, но мне нужно позаботиться о своем здоровье. Я надеюсь вернуться к участию в туре WTA, как только буду физически готова.

Спасибо за вашу поддержку и понимание», – цитирует Элину пресс-служба турнира.

Соревнования в Палермо состоятся с 15 по 21 июля на грунтовых кортах клуба Country Time в Палермо накануне Олимпийского теннисного турнира, который пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионах Ролан Гаррос.

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Элина Свитолина WTA Палермо Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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