Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. ITF подтвердила участие четырех украинок в одиночном разряде на ОИ-2024
Теннис
17 июня 2024, 12:40 | Обновлено 17 июня 2024, 12:45
631
0

ITF подтвердила участие четырех украинок в одиночном разряде на ОИ-2024

О теннисистках, которые сыграют в парном разряде, станет известно позже

17 июня 2024, 12:40 | Обновлено 17 июня 2024, 12:45
631
0
ITF подтвердила участие четырех украинок в одиночном разряде на ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Международная федерация тенниса направила подтверждение в НОК Украины относительно квалификации четырех украинских теннисисток для участия в одиночном турнире на Олимпийских играх-2024.

Участие в соревнованиях примут:

Марта Костюк (№17 WTA)
Элина Свитолина (№21 WTA)
Даяна Ястремская (№27 WTA)
Ангелина Калинина (№47 WTA)

Сейчас НОК Украины ожидает подтверждения от Международной федерации тенниса на запрос об участии украинских теннисисток в парном разряде. Наша страна гарантированно будет иметь представительство в Париже: один или два тандема – станет известно вскоре.

Отметим, что Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио выиграла бронзовую медаль.

По теме:
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шуточный раскол триумфальной парочки, финал Бьянки, украинки в Британии
Рейтинг WTA. Марта Костюк обновила личный рекорд
Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина Олимпийские игры 2024 ITF
Владимир Клепач Источник: НОК Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 июня 2024, 18:21 0
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

В МОК заявили, что не приняли решение о российских теннисистах на Олимпиаде
Олимпийские игры | 14 июня 2024, 03:59 0
В МОК заявили, что не приняли решение о российских теннисистах на Олимпиаде
В МОК заявили, что не приняли решение о российских теннисистах на Олимпиаде

Марк Адамс сообщил, что в ближайшее время все станет известно

Не перепутайте. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Румынией
Футбол | 17.06.2024, 10:09
Не перепутайте. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Румынией
Не перепутайте. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Румынией
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Футбол | 17.06.2024, 07:19
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 17.06.2024, 01:16
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
15.06.2024, 12:32 14
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 16
Бокс
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 28
Бокс
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 06:20 57
Футбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
15.06.2024, 10:12 5
Футбол
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем