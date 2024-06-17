ITF подтвердила участие четырех украинок в одиночном разряде на ОИ-2024
О теннисистках, которые сыграют в парном разряде, станет известно позже
Международная федерация тенниса направила подтверждение в НОК Украины относительно квалификации четырех украинских теннисисток для участия в одиночном турнире на Олимпийских играх-2024.
Участие в соревнованиях примут:
Марта Костюк (№17 WTA)
Элина Свитолина (№21 WTA)
Даяна Ястремская (№27 WTA)
Ангелина Калинина (№47 WTA)
Сейчас НОК Украины ожидает подтверждения от Международной федерации тенниса на запрос об участии украинских теннисисток в парном разряде. Наша страна гарантированно будет иметь представительство в Париже: один или два тандема – станет известно вскоре.
Отметим, что Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио выиграла бронзовую медаль.
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