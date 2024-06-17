ITF подтвердила участие четырех украинок в одиночном разряде на ОИ-2024

Международная федерация тенниса направила подтверждение в НОК Украины относительно квалификации четырех украинских теннисисток для участия в одиночном турнире на Олимпийских играх-2024.

Участие в соревнованиях примут:

Марта Костюк (№17 WTA)

Элина Свитолина (№21 WTA)

Даяна Ястремская (№27 WTA)

Ангелина Калинина (№47 WTA)

Сейчас НОК Украины ожидает подтверждения от Международной федерации тенниса на запрос об участии украинских теннисисток в парном разряде. Наша страна гарантированно будет иметь представительство в Париже: один или два тандема – станет известно вскоре.

Отметим, что Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио выиграла бронзовую медаль.