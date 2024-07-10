Элина СВИТОЛИНА: «Нога болела немного больше, чем в последние дни»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в 1/4 финала Уимблдона-2024:

– Элина, тяжелый день сегодня. Поделитесь своими мыслями об этом матче.



– Да, сегодня было чрезвычайно сложно. Я попробовала все, что было в моих силах. Ничего особо не сработало. Моя соперница хорошо била по мячу. Думаю, что это также не дало мне возможности побороться за этот матч.

– Казалось, что до счета 4:3 на вашей подаче была равная борьба. Как вы чувствуете, что тогда изменилось в матче?



– Да, конечно, первые семь геймов были достаточно тяжелыми. У меня было немного шансов то тут, то там, чтобы зацепиться за этот матч. Я сделала брейк в первом гейме, но потом я не очень хорошо подавала. А Елена умеет мощно пробивать. Так что она не дает вам навязать борьбу. И немного я сама упустила шансы в начале первого сета. Потом она начала подавать намного лучше, начала очень хорошо бить по мячу. В том гейме, когда она сделала брейк в первом сете, она четыре раза великолепно сыграла на приеме, даже несмотря на то, что я подавала первым мячом. Да, мне было трудно что-то сделать с теми мячами. Она просто очень хорошо играла в том гейме. И дальше она использовала свою сильную подачу. Поэтому иногда всё складывается именно так, особенно на траве.

– Сегодня было ощущение, что вас немного беспокоила нога, что вы ее старались поберечь. Так ли это на самом деле?



– Да, сегодня нога болела немного больше, чем в последние дни, но честно говоря, когда соперница играет так остро, то очень сложно реагировать. Мы находимся на такой стадии турнира, что уже у всех есть небольшие проблемы, свои травмы, все что-то переживают, так что тут нет ничего такого.

– Вы играли со многими теннисистками с великолепной подачей, такими как Серена Уильямс и другими. С точки зрения подачи, какое место в этом списке занимает Рыбакина?



– У Серены была невероятная подача... Рыбакина, однозначно, в пятерке лучших. У нее великолепная подача. Я думаю, что Елена также достаточно хорошо играет на приеме, особенно на траве. Трава – это уже и так сложное покрытие для игры на приеме. Поэтому когда ваша соперница хорошо пробивает по точкам, вам становится чрезвычайно сложно.

– Насколько это деморализует, пытаться оставаться позитивной, когда она так эффективно играет, очень хорошо подает и так хорошо принимает?



– Да, это очень, очень трудно, потому что я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Я чувствую, что играю в очень хороший теннис. Конечно, когда соперница бьёт по мячу так сильно, всё попадает в корт, много эйсов, геймы на подаче убегают очень быстро... Трудно что-то сделать. Я пыталась цепляться, бороться, вернуть свои шансы, но она мне не позволяла этого. Так что я думаю, что это был действительно чисто сыгранный матч с ее стороны.

– В Риме вы говорили о том, насколько сложным был сезон физически. После хороших результатов на Ролан Гаррос и здесь, как вы себя чувствуете, как это повлияло на физическую форму?



– После Ролан Гаррос я делала некоторые процедуры для спины. Сейчас все намного лучше. Физически я могу выдержать несколько матчей подряд. Даже здесь из-за дождя у меня было несколько дней, когда мне пришлось играть один поединок за другим. Я была очень довольна тем, как мое тело отреагировало. С нетерпением жду вторую часть сезона. Теперь, когда я чувствую себя здоровой, я могу тренироваться дольше, чем один час в день. Я чувствую, что хорошо двигаюсь и моя подача значительно улучшилась.

Сейчас я просто стараюсь выполнять всю рутинную работу для спины. И для лодыжки также. Дальше мне надо попробовать отдохнуть несколько дней после хорошего выступления здесь, перезагрузиться и продолжить идти дальше. Олимпиада на грунте, потом Торонто на харде, потом еще долгий сезон впереди. Я должна заботиться о своем теле, просто стараться использовать каждое мгновение, чтобы снова перезагрузиться и двигаться вперед.

– Интересно, какие это были эмоции, что королева Камилла смотрела этот матч в королевском боксе, учитывая то, что наша королевская семья так поддерживает президента вашей страны Владимира Зеленского?



– Честно говоря, я не знала об этом. Тогда мне очень грустно, что я не смогла сегодня выиграть перед ней. Но, конечно, это такая большая привилегия – играть на Уимблдоне перед королевой, даже несмотря на то, что я не знала. Да, поддержка, которую Украина получает от Соединенного Королевства, просто потрясающая. Не хватит нашей благодарности всем тем британцам, которые позволили многим украинцам жить в их домах, которые поделились своими домами с украинцами. Конечно, это нечто большее, чем спорт. Да, это невероятная поддержка, которую все украинцы получили от Великобритании.

– Очевидно, что вы играли на очень высоком уровне в течение последних двух недель. Понедельник был очень эмоциональным днем. Как вам было готовиться к этому матчу, учитывая то, что произошло в Украине в понедельник?



– Для меня, конечно, понедельник был тяжелым днем, но вчера у меня был выходной. У меня была хорошая тренировка. Я старалась подготовиться как можно лучше. На самом деле чувствовала себя не очень плохо. Физически тоже успела восстановиться. Да, как я уже сказала, сегодняшний матч прошел очень, очень быстро. Иногда бывают такие дни, когда ты играешь не лучшим образом, а твоя соперница играет великолепно, и у тебя не так много шансов. У меня был, возможно, один или два шанса вернуться в игру, но их было очень мало, и я ими не воспользовалась. Так что, да, сегодня для меня был тяжёлый день на корте.

– На этой неделе вы были прекрасным представителем интересов Украины. Сейчас в Великобритании новое правительство, новый премьер-министр. Есть ли что-то, что Вы хотели бы сказать ему о поддержке Украины и ее сил обороны со стороны Великобритании?



– Я надеюсь, что он знает о той помощи, которую мы получали раньше, от предыдущего правительства. Я надеюсь, что это будет продолжаться, потому что это очень, очень важно для нас. Каждый день не становится легче. Он не становится легче, он становится все тяжелее и тяжелее для нас. Надеюсь, что поддержка будет продолжаться. Я чувствую, что раньше мы получали чрезвычайную поддержку, и я надеюсь, что она продолжится, потому что это очень важно для нас.