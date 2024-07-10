Уимблдон10 июля 2024, 22:25 | Обновлено 10 июля 2024, 22:53
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ФОТО. Королева Великобритании посетила матч Свитолиной на Уимблдоне
Камилла присутствовала на трибунах центрального корта травяного мейджора
10 июля 2024, 22:25 | Обновлено 10 июля 2024, 22:53
777
0
10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина провела четвертьфинальный матч на Уимблдоне-2024.
Украинка вышла на корт против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной. Встреча завершилась победой представительницы Казахстана со счетом 6:3, 6:2.
На трибунах центрального корта присутствовала королева Великобритании Камилла.
Камилла Паркер-Боулз является второй женой Карла III (Чарльз Филипп Артур Джордж). Она была коронована 6 мая 2023 года вместе с мужем.
ФОТО. Королева Великобритании посетила матч Свитолиной на Уимблдоне
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