10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина провела четвертьфинальный матч на Уимблдоне-2024.

Украинка вышла на корт против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной. Встреча завершилась победой представительницы Казахстана со счетом 6:3, 6:2.

На трибунах центрального корта присутствовала королева Великобритании Камилла.

Камилла Паркер-Боулз является второй женой Карла III (Чарльз Филипп Артур Джордж). Она была коронована 6 мая 2023 года вместе с мужем.

ФОТО. Королева Великобритании посетила матч Свитолиной на Уимблдоне