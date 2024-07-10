Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Королева Великобритании посетила матч Свитолиной на Уимблдоне
Уимблдон
10 июля 2024, 22:25 | Обновлено 10 июля 2024, 22:53
777
0

ФОТО. Королева Великобритании посетила матч Свитолиной на Уимблдоне

Камилла присутствовала на трибунах центрального корта травяного мейджора

10 июля 2024, 22:25 | Обновлено 10 июля 2024, 22:53
777
0
ФОТО. Королева Великобритании посетила матч Свитолиной на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Королева Камилла

10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина провела четвертьфинальный матч на Уимблдоне-2024.

Украинка вышла на корт против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной. Встреча завершилась победой представительницы Казахстана со счетом 6:3, 6:2.

На трибунах центрального корта присутствовала королева Великобритании Камилла.

Камилла Паркер-Боулз является второй женой Карла III (Чарльз Филипп Артур Джордж). Она была коронована 6 мая 2023 года вместе с мужем.

ФОТО. Королева Великобритании посетила матч Свитолиной на Уимблдоне

foto-koroleva-velikobritanii-posetila-match-svitolinoy-na-uimbldone
foto-koroleva-velikobritanii-posetila-match-svitolinoy-na-uimbldone-foto-1
foto-koroleva-velikobritanii-posetila-match-svitolinoy-na-uimbldone-foto-2
foto-koroleva-velikobritanii-posetila-match-svitolinoy-na-uimbldone-foto-3
foto-koroleva-velikobritanii-posetila-match-svitolinoy-na-uimbldone-foto-4
По теме:
Определены все участники 1/2 финала на Уимблдоне у мужчин
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный полуфинал на Уимблдоне
Элина Свитолина фото фотогалерея Уимблдон-2024 Елена Рыбакина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 июля 2024, 00:59 1
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Евро-2024

В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо
Футбол | 10 июля 2024, 12:55 44
В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо
В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо

В УАФ опровергли слухи о таком предложении

Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Футбол | 09.07.2024, 23:57
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Теннис | 10.07.2024, 16:37
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Киченок и Бабош не сумели выйти в парный полуфинал Уимблдона
Теннис | 10.07.2024, 14:45
Киченок и Бабош не сумели выйти в парный полуфинал Уимблдона
Киченок и Бабош не сумели выйти в парный полуфинал Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СК Днепр минус один
СК Днепр минус один
09.07.2024, 15:29 103
Футбол
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
09.07.2024, 12:21 1
Бокс
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
10.07.2024, 01:48
Бокс
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
09.07.2024, 16:24 3
Другие виды
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
08.07.2024, 18:01 2
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 1
Футбол
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
09.07.2024, 10:47 5
Футбол
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 17:06 29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем