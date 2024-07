Месси установил исторический возрастной рекорд Копа Америка

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

Звездный аргентинец Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе. На момент игры Месси 37 лет и 20 дней.

Месси стал самым возрастным игроком в истории финалов Копа Америка, который начал решающий поединок с первых минут.

37 - Aged 37 years and 20 days old, Lionel Messi is the oldest player to start a CONMEBOL Copa América final in the 21st century. Legendary. pic.twitter.com/F9dcBAYZEf