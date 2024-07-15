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Кубок Америки
15 июля 2024, 05:13 | Обновлено 15 июля 2024, 05:22
3039
0

Месси установил исторический возрастной рекорд Копа Америка

Лионель вместе со сборной Аргентины играет против Колумбии в решающем поединке

15 июля 2024, 05:13 | Обновлено 15 июля 2024, 05:22
3039
0
Месси установил исторический возрастной рекорд Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

Звездный аргентинец Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе. На момент игры Месси 37 лет и 20 дней.

Месси стал самым возрастным игроком в истории финалов Копа Америка, который начал решающий поединок с первых минут.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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