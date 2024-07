Он сиял на Евро. Бавария нацелилась на звездного полузащитника ПСЖ

Мюнхенская «Бавария» хочет подписать нидерландского полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Хави Симонса, сообщает журналист издания Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, это желание также подкреплено верой нового главного тренера команды Венсана Компани в потенциал 21-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Хави Симонс на правах аренды провел 43 матча за «РБ Лейпциг», отметившись 10 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Также Хави отыграл 6 поединков на Евро-2024, забив фантастический гол в полуфинале против Англии и отдав 3 ассиста.

