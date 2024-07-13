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Чемпионат Европы
13 июля 2024, 02:49 | Обновлено 13 июля 2024, 03:05
134
0

ОФИЦИАЛЬНО. В Швейцарии приняли решение относительно наставника после Евро

Мурат Якин продлил контракт и останется главным тренером национальной команды

13 июля 2024, 02:49 | Обновлено 13 июля 2024, 03:05
134
0
ОФИЦИАЛЬНО. В Швейцарии приняли решение относительно наставника после Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

Швейцарская футбольная ассоциация официально объявила о продлении контракта с 49-летним швейцарским специалистом Муратом Якином.

Якин продолжит тренировать сборную Швейцарии после Евро-2024. На чемпионате Европы в Германии крестоносцы добрались до 1/4 финала, где уступили Англии в серии послематчевых пенальти.

Детали нового соглашения пока что не оглашаются. О них будет рассказано в понедельник, 15 июня, на пресс-конференции.

Якин был принят на работу в начале августа 2021 года вместо Владимира Петковича. С командой ему удалось уверенно пройти квалификацию на чемпионат мира 2022 года, заняв первое место в своей группе, опередив Италию, а затем оставшись в дивизионе А Лиги наций. Достигнув 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, Якин, поддерживаемый с середины февраля 2024 года помощником Джорджио Контини, во второй раз в истории вывел Швейцарию в 1/4 финала Евро.

Из последних 19 матчей с момента вылета в 1/8 финала чемпионата мира против Португалии Швейцария проиграла только последний отборочный матч к ЧЕ-2024 Румынии.

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Мурат Якин сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 продление контракта
Даниил Агарков Источник: Швейцарский футбольный союз
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