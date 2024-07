ОФИЦИАЛЬНО. В Швейцарии приняли решение относительно наставника после Евро

Швейцарская футбольная ассоциация официально объявила о продлении контракта с 49-летним швейцарским специалистом Муратом Якином.

Якин продолжит тренировать сборную Швейцарии после Евро-2024. На чемпионате Европы в Германии крестоносцы добрались до 1/4 финала, где уступили Англии в серии послематчевых пенальти.

Детали нового соглашения пока что не оглашаются. О них будет рассказано в понедельник, 15 июня, на пресс-конференции.

Якин был принят на работу в начале августа 2021 года вместо Владимира Петковича. С командой ему удалось уверенно пройти квалификацию на чемпионат мира 2022 года, заняв первое место в своей группе, опередив Италию, а затем оставшись в дивизионе А Лиги наций. Достигнув 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, Якин, поддерживаемый с середины февраля 2024 года помощником Джорджио Контини, во второй раз в истории вывел Швейцарию в 1/4 финала Евро.

Из последних 19 матчей с момента вылета в 1/8 финала чемпионата мира против Португалии Швейцария проиграла только последний отборочный матч к ЧЕ-2024 Румынии.

The journey continues... 🇨🇭



I am happy to continue to be part of this team! Thanks to the responsible and Muri for the trust.🇨🇭💯 pic.twitter.com/PJQxY2poiS