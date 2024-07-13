ОФИЦИАЛЬНО. В Швейцарии приняли решение относительно наставника после Евро
Мурат Якин продлил контракт и останется главным тренером национальной команды
Швейцарская футбольная ассоциация официально объявила о продлении контракта с 49-летним швейцарским специалистом Муратом Якином.
Якин продолжит тренировать сборную Швейцарии после Евро-2024. На чемпионате Европы в Германии крестоносцы добрались до 1/4 финала, где уступили Англии в серии послематчевых пенальти.
Детали нового соглашения пока что не оглашаются. О них будет рассказано в понедельник, 15 июня, на пресс-конференции.
Якин был принят на работу в начале августа 2021 года вместо Владимира Петковича. С командой ему удалось уверенно пройти квалификацию на чемпионат мира 2022 года, заняв первое место в своей группе, опередив Италию, а затем оставшись в дивизионе А Лиги наций. Достигнув 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, Якин, поддерживаемый с середины февраля 2024 года помощником Джорджио Контини, во второй раз в истории вывел Швейцарию в 1/4 финала Евро.
Из последних 19 матчей с момента вылета в 1/8 финала чемпионата мира против Португалии Швейцария проиграла только последний отборочный матч к ЧЕ-2024 Румынии.
The journey continues... 🇨🇭— Giorgio Contini (@ContiniContini) July 12, 2024
I am happy to continue to be part of this team! Thanks to the responsible and Muri for the trust.🇨🇭💯 pic.twitter.com/PJQxY2poiS
Murat Yakin und Giorgio Contini verlängern ihre Verträge https://t.co/7eGCUtB7vn— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 12, 2024
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