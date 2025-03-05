Цыганкову предлагали новый контракт. У Жироны планы на украинца
Игрок пока не дал ответ по поводу контракта
По информации ресурса AS, Жирона делала украинскому хавбеку Виктору Цыганкову предложение продлить контракт, который истекает летом 2027 года.
Игрок пока не дал четкий ответ клубу.
При этом минувшим летом у Цыганкова были варианты с переходом в английские и итальянские клубы, но футболист решил остаться в команде, которая вышла в Лигу чемпионов.
Сообщается, что летом Жирона будет открыта к продаже Цыганкова, но готова продлить договор.
В нынешнем сезоне Виктор из-за травм сыграл лишь 15 матчей Ла Лиги, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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