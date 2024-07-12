Дежавю. Определен второй финалист Уимблдона-2024 у мужчин
Новак Джокович справился с Лоренцо Музетти в полуфинале травяного мейджора
2-й номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) пробился в финальный поединок Уимблдона-2024.
В 1/2 финала серб в трех сетах переиграл Лоренцо Музетти (Италия, ATP 25) за 2 часа и 40 минут.
Уимблдон-2024. 1/2 финала
Лоренцо Музетти (Италия) [25] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 4:6, 6:7 (2:7), 4:6
Это была 7-я встреча соперников. Джокович выиграл 6-й очный поединков.
В финале травяного мейджора Новак сыграет против Карлоса Алькараса, который ранее одолел Даниила Медведева. В прошлом году Джокович и Алькарас также играли в поединке за трофей на этих кортах. Тогда победу в 5 партиях одержал испанец.
Джокович в 37-й раз вышел в финал на турнирах серии Grand Slam и будет бороться за 26-й титул, в частности за 8-й на Уимблдоне.
В 2024 году Новак впервые пробился в решающий поединок Шлема. На Australian Open он проиграл Яннику Синнеру в полуфинале, а на Ролан Гаррос отказался от четвертьфинальной игры против Каспера Рууда.
Novak Djokovic is a #Wimbledon finalist once again 🇷🇸— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024
The 7-time champion defeats Lorenzo Musetti 6-4, 7-6(2), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Gx6pwb39DH
A new chapter is coming 🍿#Wimbledon pic.twitter.com/TyAwgsLB5d— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024
Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: The Sequel#Wimbledon pic.twitter.com/8uiFg5qGn5— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024
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Вибачте, пані і панове, але нас з вами мають за ідіотів. До нас просто-напросто ставляться як до бовдурів у рожевих окулярах. Так, я теж не одразу зрозумів, навіщо Новаку все це безглузде шоу з "розривом меніска" і "артроскопією". Аж поки не побачив перші матчі серба на Вімблдоні - і збагнув, що ніяке воно не безглузде. Тепер мені цікаво лише одне: яке таке терапевтичне виключення, виписане і дозволене Джоковичу у зв`язку з "відновленням після операції", дозволяє тридцятисемирічному ветерану, який ще місяць-півтора тому програвав різним ноунеймам, перетворитися на супермена?
Чесне слово, конспірологічні теорії - не моє. Але в даному випадку усе настільки прозоро та очевидно...
П.С. Далекий від думки, що в ВАДА працюють люди, дурніші за мене. Але TUE після уявної операції сербу виписали, і він тепер літає на крилах без жодних задніх думок. Висновки робіть самі.