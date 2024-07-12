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  4. Дежавю. Определен второй финалист Уимблдона-2024 у мужчин
Уимблдон
12 июля 2024, 21:55 | Обновлено 12 июля 2024, 22:12
1354
4

Дежавю. Определен второй финалист Уимблдона-2024 у мужчин

Новак Джокович справился с Лоренцо Музетти в полуфинале травяного мейджора

12 июля 2024, 21:55 | Обновлено 12 июля 2024, 22:12
1354
4
Дежавю. Определен второй финалист Уимблдона-2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти и Новак Джокович

2-й номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) пробился в финальный поединок Уимблдона-2024.

В 1/2 финала серб в трех сетах переиграл Лоренцо Музетти (Италия, ATP 25) за 2 часа и 40 минут.

Уимблдон-2024. 1/2 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [25] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 4:6, 6:7 (2:7), 4:6

Это была 7-я встреча соперников. Джокович выиграл 6-й очный поединков.

В финале травяного мейджора Новак сыграет против Карлоса Алькараса, который ранее одолел Даниила Медведева. В прошлом году Джокович и Алькарас также играли в поединке за трофей на этих кортах. Тогда победу в 5 партиях одержал испанец.

Джокович в 37-й раз вышел в финал на турнирах серии Grand Slam и будет бороться за 26-й титул, в частности за 8-й на Уимблдоне.

В 2024 году Новак впервые пробился в решающий поединок Шлема. На Australian Open он проиграл Яннику Синнеру в полуфинале, а на Ролан Гаррос отказался от четвертьфинальной игры против Каспера Рууда.

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Новак Джокович Лоренцо Музетти Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Обіцяв написати - пишу. Без жодних "браво", бо маю на думці щось зовсім протилежне))
Вибачте, пані і панове, але нас з вами мають за ідіотів. До нас просто-напросто ставляться як до бовдурів у рожевих окулярах. Так, я теж не одразу зрозумів, навіщо Новаку все це безглузде шоу з "розривом меніска" і "артроскопією". Аж поки не побачив перші матчі серба на Вімблдоні -  і збагнув, що ніяке воно не безглузде. Тепер мені цікаво лише одне: яке таке терапевтичне виключення, виписане і дозволене Джоковичу у зв`язку з "відновленням після операції", дозволяє тридцятисемирічному ветерану, який ще місяць-півтора тому програвав різним ноунеймам, перетворитися на супермена?
Чесне слово, конспірологічні теорії - не моє. Але в даному випадку усе настільки прозоро та очевидно...
П.С. Далекий від думки, що в ВАДА працюють люди, дурніші за мене. Але TUE після уявної операції сербу виписали, і він тепер літає на крилах без жодних задніх думок. Висновки робіть самі.
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+2
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vvm2068
Не дежавю, просто браво Карлітас, браво Ноллє. Ви обидва зараз топ
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0
сергей богданов
Повторение прошлогоднего финала и думаю с таким же итогом, молодость победит, испанцу повезло, пока наблюдается застой в мужском туре соберёт шлемы и рекорды, что говорить если в полуфиналах играли такие топовые  теннисисты на букву м, а в финале заслуженный пенсионер, по сути есть Карлос и все да и у того уровень далёк от биг три, скучаю за временами Роджа, Рафы, Энди, Стена ох и зарубы были с космическим уровнем тениса 
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-3
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