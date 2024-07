Дежавю. Определен второй финалист Уимблдона-2024 у мужчин

2-й номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) пробился в финальный поединок Уимблдона-2024.

В 1/2 финала серб в трех сетах переиграл Лоренцо Музетти (Италия, ATP 25) за 2 часа и 40 минут.

Уимблдон-2024. 1/2 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [25] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 4:6, 6:7 (2:7), 4:6

Это была 7-я встреча соперников. Джокович выиграл 6-й очный поединков.

В финале травяного мейджора Новак сыграет против Карлоса Алькараса, который ранее одолел Даниила Медведева. В прошлом году Джокович и Алькарас также играли в поединке за трофей на этих кортах. Тогда победу в 5 партиях одержал испанец.

Джокович в 37-й раз вышел в финал на турнирах серии Grand Slam и будет бороться за 26-й титул, в частности за 8-й на Уимблдоне.

В 2024 году Новак впервые пробился в решающий поединок Шлема. На Australian Open он проиграл Яннику Синнеру в полуфинале, а на Ролан Гаррос отказался от четвертьфинальной игры против Каспера Рууда.

Novak Djokovic is a #Wimbledon finalist once again 🇷🇸



The 7-time champion defeats Lorenzo Musetti 6-4, 7-6(2), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Gx6pwb39DH