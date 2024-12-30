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  4. Виктор ГРАЧЕВ: «Начались проблемы – и Пушич уже не справляется с командой»
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 16:21 |
43
0

Виктор ГРАЧЕВ: «Начались проблемы – и Пушич уже не справляется с командой»

Бывший нападающий «Шахтера» поделился мыслями о работе наставника донецкого клуба

30 декабря 2024, 16:21 |
43
0
Виктор ГРАЧЕВ: «Начались проблемы – и Пушич уже не справляется с командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

В конце 2024 года в социальных сетях «Шахтера» все чаще можно увидеть призывы болельщиков к отставке главного тренера команды Марино Пушича. На зимнюю паузу команда ушла на третьем месте в чемпионате и вне зоны плей-офф в Лиге чемпионов.

Sport.ua спросил легендарного нападающего «Шахтера» Виктора Грачева о том, не исчерпал ли себя Марино Пушич на посту главного тренера донецкой команды.

«В той ситуации, в которой оказался сегодня «Шахтер», нужна тренерская рука. Кого-то похвалить, кому-то выписать как следует и так далее. Это уже тренерский вопрос управления командой. Пока все шло по накатанной, все было нормально. Только начались проблемы и Пушич пока не справляется с этим.

Трудно сказать, может ли он чем-то сегодня удивить. Нужно приглашать новых футболистов, освежать состав. Этого не было сделано после прошлого чемпионского сезона.

Другой вопрос: есть ли там единство в руководстве клуба? Начиная от генерального директора и заканчивая администраторами, врачами, массажистами и так далее. Есть ли единство среди них? Может кто-то преследует свои цели, но мне кажется, что нет того единения, которое было в прошлом сезоне.

Я думаю, речь не только о тренерском штабе. Но это закон футбола: как только начинаются какие-то разногласия, оно же все выплывает на футбольном поле», – рассказал Виктор Грачев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Виктор Грачев Марино Пушич инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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