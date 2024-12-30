Хавбек Шахтера: «Есть страх жить в Украине. Страна переживает ужасные вещи»

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес отметил, что ему было непросто привыкнуть к жизни в Украине в условиях полномасштабной войны с россией.

«Конечно, есть страх (жить в Украине – прим), потому что ваша страна проживает ужасные вещи и такие непростые времена, которых, мне кажется, в истории Бразилии никогда не было. Это ужасно. К счастью, у меня на родине людям подобные ощущения незнакомы».

«Я рад, что я не единственный бразилец в команде, мне это помогает. Были проблемы с привыканием к погоде и еде. Иногда непросто, но в Украине все приветливы ко мне, и это очень напоминает Бразилию. Это облегчает процесс адаптации», – сказал Марлон.

В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей и сделал 3 результативные передачи. Есть информация о том, что игрок не против вернуться в Бразилию.