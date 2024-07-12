Стал известен первый финалист Уимблдона-2024 у мужчин
Карлос Алькарас в четырех сетах переиграл Даниила Медведева в полуфинале мейджора
3-й номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) пробился в финальный матч Уимболдона-2024.
В 1/2 финала испанец в четырех сетах переиграл «нейтрального» теннисиста Даниила Медведева (АТР 5) за 3 часа.
Уимблдон-2024. 1/2 финала
Даниил Медведев [5] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6
Это была 7-я встреча соперников. Алькарас выиграл 5-й очный поединок.
В решающем поединке травяного мейджора Карлос сыграет либо против Лоренцо Музетти, либо против Новака Джоковича.
Алькарас во второй раз подряд пробился в финал Уимблдонского турнира. Год назад он выиграл титул, в финале одолев Джоковича. Винстрик Карлоса на этих соревнованиях составляет 13 матчей.
За последние два сезона испанец провел 20 встреч на траве и проиграл только 1 раз.
21-летний Алькарас в четвертый раз в карьере сыграет в финале турнира серии Grand Slam и в четвертый раз будет бороться за трофей. Помимо прошлогоднего титула на Уимблдоне, испанец также становился чемпионом на US Open 2022 и Ролан Гаррос 2024.
The title defence rolls on 💪— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024
Carlos Alcaraz defeats Daniil Medvedev 6-7(1), 6-3, 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/gPS9G6sDaa
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