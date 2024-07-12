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Уимблдон
12 июля 2024, 18:39 | Обновлено 12 июля 2024, 18:51
1909
5

Стал известен первый финалист Уимблдона-2024 у мужчин

Карлос Алькарас в четырех сетах переиграл Даниила Медведева в полуфинале мейджора

12 июля 2024, 18:39 | Обновлено 12 июля 2024, 18:51
1909
5
Стал известен первый финалист Уимблдона-2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine

3-й номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) пробился в финальный матч Уимболдона-2024.

В 1/2 финала испанец в четырех сетах переиграл «нейтрального» теннисиста Даниила Медведева (АТР 5) за 3 часа.

Уимблдон-2024. 1/2 финала

Даниил Медведев [5] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6

Это была 7-я встреча соперников. Алькарас выиграл 5-й очный поединок.

В решающем поединке травяного мейджора Карлос сыграет либо против Лоренцо Музетти, либо против Новака Джоковича.

Алькарас во второй раз подряд пробился в финал Уимблдонского турнира. Год назад он выиграл титул, в финале одолев Джоковича. Винстрик Карлоса на этих соревнованиях составляет 13 матчей.

За последние два сезона испанец провел 20 встреч на траве и проиграл только 1 раз.

21-летний Алькарас в четвертый раз в карьере сыграет в финале турнира серии Grand Slam и в четвертый раз будет бороться за трофей. Помимо прошлогоднего титула на Уимблдоне, испанец также становился чемпионом на US Open 2022 и Ролан Гаррос 2024.

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Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Александр Шевченко
 Єєєє, в фіналі Джоку знову закриє Карлітос. Ну а Медвед хай лапу посмокче
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+2
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Макс Максов
Браво Карлос!
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+2
Snooker
Алькарас лучший ,верим что ты сможешь взять 4 титул большого шлема ,Медведеву надо за такое давать дисквалификацию как и Рублеву ,явно с нервами не в порядке 
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0
Виктор Войцеховский
Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это, это я их, этим людям и адресовываю - доиграетесь 
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-4
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