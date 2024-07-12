Стал известен первый финалист Уимблдона-2024 у мужчин

3-й номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) пробился в финальный матч Уимболдона-2024.

В 1/2 финала испанец в четырех сетах переиграл «нейтрального» теннисиста Даниила Медведева (АТР 5) за 3 часа.

Уимблдон-2024. 1/2 финала

Даниил Медведев [5] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6

Это была 7-я встреча соперников. Алькарас выиграл 5-й очный поединок.

В решающем поединке травяного мейджора Карлос сыграет либо против Лоренцо Музетти, либо против Новака Джоковича.

Алькарас во второй раз подряд пробился в финал Уимблдонского турнира. Год назад он выиграл титул, в финале одолев Джоковича. Винстрик Карлоса на этих соревнованиях составляет 13 матчей.

За последние два сезона испанец провел 20 встреч на траве и проиграл только 1 раз.

21-летний Алькарас в четвертый раз в карьере сыграет в финале турнира серии Grand Slam и в четвертый раз будет бороться за трофей. Помимо прошлогоднего титула на Уимблдоне, испанец также становился чемпионом на US Open 2022 и Ролан Гаррос 2024.