ВИДЕО. Медведев в полуфинале Уимблдона дважды послал судью на вышке

«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев в полуфинале Уимблдона против испанца Карлоса Алькараса получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке.

При счете 5:3 (30-40) в первом сете судья зафиксировала двойной отскок.

После этого Медведев дважды сказал ей известную фразу на английском: «Fuck you, fuck you».

Судья на вышке Ева Асдераки после общения с супервайзерами приняла решение не дисквалифицировать Медведева, а выдать ему предупреждение за неспортивное поведение.

After being called out by the umpire for a double bounce (though it was actually one) on the breakpoint, Medvedev didn't hold back his words.

As seen in the gif, Medvedev receives a code violation after arguing with the umpire. #TennisDrama #Medvedev #wimbeldon pic.twitter.com/jQMATEehXs